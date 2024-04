Déjà plus de 37 000 démissions du personnel de soutien scolaire en cinq ans





MONTRÉAL, le 4 avril 2024 /CNW/ - Au cours des cinq dernières années et de l'année en cours, 37 428 membres du personnel de soutien scolaire ont démissionné des centres de services scolaires et des commissions scolaires. Ces données excluent les départs à la retraite. Elles ont été obtenues par la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ). Elles proviennent de 61 organismes scolaires sur les 72 que compte la province de Québec, car il y en a onze qui n'ont pas répondu à cette demande.

Le président de la FPSS-CSQ, Éric Pronovost, exprime une profonde préoccupation face à cette situation, il déclare : « Nous assistons à une crise importante en éducation. Ces démissions massives ont un impact sur la charge de travail des personnes qui restent en place et sur la qualité des services que nous offrons. Pour l'année scolaire en cours, il y a déjà 5 516 personnes qui ont quitté le navire, soit près de 70 % des démissions totales de l'année précédente et il reste encore trois mois avant la fin de l'année scolaire. Il y a de quoi s'inquiéter.»

Les raisons des démissions

Les raisons derrière cette vague de départs massifs sont variées, souligne M. Pronovost. « Le manque de reconnaissance, les conditions de travail précaires, le manque de ressources et la surcharge de travail sont autant de facteurs qui poussent le personnel de soutien scolaire à prendre la décision difficile de quitter leur emploi dans le domaine de l'éducation. »

Éric Pronovost souligne que cela met en péril la qualité des services offerts aux élèves. Les tâches accomplies par le personnel de soutien scolaire sont variées : de la gestion administrative à l'entretien des locaux, en passant par le soutien aux élèves en difficulté. Leur contribution est souvent discrète, mais elle est fondamentale.

La perte de personnes expérimentées et qui détiennent l'expertise est considérable. Lorsqu'il y a des démissions, il faut remplacer et former de nouveau. Il y a un coût important rattaché à cela, il faudrait aussi que le gouvernement en tienne compte.

La FPSS-CSQ appelle à une action urgente du ministre de l'Éducation pour résoudre cette crise. « Malgré les quelques gains obtenus dans les nouvelles conventions collectives, il reste plusieurs éléments sur lesquels il doit agir rapidement pour préserver l'intégrité de notre système d'éducation. Le personnel de soutien scolaire reste profondément préoccupé par le manque de services aux élèves au quotidien », insiste M. Pronovost. « Cela passe par une reconnaissance adéquate de leur contribution essentielle, nous sommes déterminants en éducation. »

La FPSS-CSQ désire travailler en collaboration avec le ministre de l'Éducation pour trouver des solutions durables à cette crise et garantir un environnement éducatif sûr et stimulant pour toutes et tous.

Profil de la FPSS-CSQ

La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) est le seul regroupement syndical, au Québec, représentant exclusivement du personnel de soutien scolaire. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et représente 81 classes d'emplois réparties en 25 centres de services scolaires et commissions scolaires et 20 syndicats affiliés. Au total, elle compte près de 40 000 membres.

