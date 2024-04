Guide Sensmart a construit un système de recherche et de développement et de production de chaîne industrielle complète de l'infrarouge





WUHAN, Chine, 4 avril 2024 /PRNewswire/ -- Récemment, le principal média chinois, « People's Daily », a publié un article en première page intitulé « Climb 'High' to 'New' and Cultivate New Momentum for Development », qui a présenté les nouvelles réalisations du groupe Guide en matière de recherche et de développement et de production de puces, et les a beaucoup appréciées.

Au fil des ans, Guide sensmart (« l'entreprise ») s'est consacrée à l'innovation technologique. Des composants infrarouges aux systèmes optoélectroniques complets, l'entreprise a construit un système de recherche et de développement et de production de premier plan de la chaîne industrielle complète de l'infrarouge :

En 2014, des détecteurs infrarouges non refroidis ont été mis en production par lots ;

En 2015, des détecteurs infrarouges refroidis ont été mis en production par lots ;

En 2017, des puces de détecteurs infrarouges mégapixels refroidis à haute performance ont été développées avec succès ;

En 2021, des détecteurs infrarouges mégapixels à deux couleurs et à deux bandes ont été lancés et produits par lots ;

En janvier 2024, le projet « Technologies clés et industrialisation de la fabrication de puces de détection infrarouge à haute performance » a réussi l'examen du comité d'experts...

Grâce aux puces de détecteurs infrarouges qu'elle a elle-même développées, l'entreprise fournit aux utilisateurs une série d'appareils, de logiciels et de solutions, notamment aux secteurs de l'énergie, de la surveillance de la sécurité, de la surveillance industrielle, de la maison intelligente et de la vision nocturne extérieure, etc.

Par exemple, sur la base d'algorithmes d'intelligence artificielle (IA) et de grands modèles (LM), Guide sensmart a personnalisé et développé un nouveau système intelligent de surveillance thermique en ligne pour une centrale thermique, ce qui améliore considérablement l'efficacité de l'inspection et facilite le travail du personnel. « Dans le passé, le personnel devait vérifier des centaines de points dans la centrale thermique, cela prenait souvent plusieurs jours, a déclaré M. Cui, directeur de la recherche et du développement chez Guide sensmart. Maintenant, le personnel d'inspection peut surveiller l'état de tous les équipements en temps réel, en étant assis dans le centre de contrôle. »

Guide sensmart continuera d'insister sur l'innovation technologique, en utilisant la technologie infrarouge pour répondre aux besoins des clients afin de fournir des solutions plus professionnelles, efficaces et pratiques.

À propos de Guide sensmart

Guide sensmart fabrique des produits d'imagerie thermique infrarouge et dispose d'un réseau de services marketing couvrant 70 pays et régions du monde. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter https://www.guideir.com/

