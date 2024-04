atsec AB, premier laboratoire d'essai de dispositifs médicaux accrédité IEEE 2621





atsec AB Stockholm, Suède est ravi d'annoncer : Nous sommes le premier centre de test certifié par l'IEEE !

Nous avons été officiellement approuvés en tant que centre de test agréé par l'IEEE, ce qui fait d'atsec AB Stockholm, Suède, la première société capable de fournir des tests de dispositifs médicaux conformément à la norme IEEE 2621. Les autres sites sont atsec corporation Austin TX, USA et atsec GmbH Munich, Allemagne.

L'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) est un leader mondialement reconnu dans l'élaboration de normes techniques. L'obtention de son agrément en tant que centre de test témoigne de notre capacité à mener des évaluations rigoureuses et fiables de la sécurité des dispositifs médicaux conformément à la norme IEEE 2621.

Il est important de noter que la norme IEEE 2621 est reconnue par la Food and Drug Administration (FDA), le principal organisme de réglementation des dispositifs médicaux aux États-Unis. Cette reconnaissance signifie que la FDA considère la norme comme un outil précieux pour garantir la sécurité des dispositifs médicaux.

Une expertise prouvée par des projets pilotes

« Nous avons accueilli avec enthousiasme l'opportunité de devenir un acteur dans ce domaine lorsque l'IEEE a contacté atsec pour la première fois en juillet 2022 », a déclaré Sal La Pietra, président et fondateur d'atsec.

« Nous sommes très fiers de cette réalisation, car elle fait suite à la réussite de deux projets pilotes utilisant la norme IEEE 2621 pour les tests de dispositifs médicaux. Ces projets nous ont permis d'affiner nos processus et de démontrer notre expertise dans l'application de cette norme », a ajouté Rasma Mozuraite Araby, directeur général d'atsec AB à Stockholm, en Suède.

Perspectives d'avenir : Essais de dispositifs médicaux

En tant que centre de test agréé par l'IEEE et disposant de laboratoires en Suède, aux États-Unis et en Allemagne, atsec est désormais en mesure d'offrir à ses clients une série de services de test qui garantissent que leurs dispositifs médicaux satisfont aux normes de sécurité du secteur. Si vous cherchez un partenaire fiable pour contrôler la sécurité de vos dispositifs médicaux, contactez-nous dès aujourd'hui via [email protected] pour discuter de vos besoins spécifiques.

Lien vers la liste de l'IEEE :

https://standards.ieee.org/products-programs/icap/programs/medical-devices-cybersecurity/#test-labs

