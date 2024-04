Panda Biotech annonce le lancement des opérations commerciales à son site phare Panda Hemp Gin





Panda Biotechtm annonce aujourd'hui que les opérations commerciales ont officiellement commencé au Panda Hemp Gin, son site de transformation de chanvre industriel à Wichita Falls, au Texas. Le bâtiment de 500 000 pieds carrés situé sur 97 acres est le premier de son genre et le plus grand de l'hémisphère occidental, avec la capacité de transformer 10 tonnes métriques/heure de chanvre industriel en fibres textiles, en andain, en mélange de fibres courtes/andain, et en andain micronisés riche en nutriments. Il s'agit d'un processus zéro déchet, utilisant toutes les parties de la tige de chanvre industriel, et fonctionne à 100 % avec de l'énergie renouvelable, ce qui en fait un parangon de durabilité dans l'industrie.

Le site Panda Hemp Gin est pleinement opérationnel et la production continuera d'augmenter au cours des prochains mois. En février, le processus complexe de mise en service de la ligne de transformation de 600 yards de Panda et de trois milles de conduites pneumatiques aériennes, y compris chaque pièce d'équipement pour la décortication, le raffinage, le mélange, la cotonisation mécanique, l'ensachage et le stockage d'andain, et la mise en balles, a été finalisé avec succès.

« Le site de transformation de chanvre industriel de pointe de Panda Biotech est un accomplissement majeur qui change la donne pour l'agriculture et l'industrie », déclare Dixie Carter, présidente, Panda Biotech. « Alors que la R&D dans ce domaine continue de progresser, la fibre industrielle de chanvre et la cellulose aideront à transformer de nombreuses industries avec des objectifs durables. Le chanvre industriel de Panda jouera un rôle central dans la satisfaction de la demande importante du marché mondial pour les procédés et produits renouvelables. »

Le chanvre industriel est considéré comme l'une des matières premières les plus polyvalentes disponibles avec une variété inégalée d'utilisations potentielles. Le site Panda Hemp Gin se concentrera sur la fourniture de cinq gammes de produits à base de chanvre, y compris des fibres cotonisées mécaniquement, des fibres décortiquées, de l'andain (cellulose), un mélange de fibres courtes/andain, et de la poussière de chanvre micronisée riche en nutriments. Les nombreuses applications pour chaque produit varient grandement en fonction des textiles de consommation et industriels, des non-tissés, des produits en papier, des bioplastiques, du biocarburant, de la literie animale, du substitut de la fibre de verre, des matériaux de construction tels que le béton de chanvre, le paillis, l'isolation, et plus encore.

Avec un engagement en faveur de la traçabilité et la transformation de la paille de chanvre cultivée exclusivement aux États-Unis, ainsi que la fourniture d'un programme inédit de paiement à la culture, le partenariat de Panda avec la communauté agricole américaine est au coeur de l'opération. Le chanvre industriel offre une multitude d'avantages aux producteurs. Il a notamment été scientifiquement prouvé qu'il minimise les émissions de CO2, avec une absorption par acre supérieure à n'importe quelle forêt ou culture commerciale. De plus, le chanvre a besoin de beaucoup moins d'eau que la plupart des grandes cultures, fournit une restauration exceptionnelle du sol et nécessite un minimum d'engrais, de pesticides et d'herbicides. Panda contracte activement avec les producteurs pour son programme de paiement par culture pour cette récolte et avec les agriculteurs qui peuvent avoir de la paille ou des fibres de récoltes précédentes ou de la saison de croissance 2024. Les producteurs intéressés peuvent contacter Panda via le site web pandabiotech.com.

« L'échelle massive du site, permettant plus de 22 000 livres de balles de paille de chanvre pour le traitement par heure, est ce qui rend unique cette usine de traitement de chanvre industriel », déclare Scott Evans, directeur de l'exploitation, Panda Biotech. « Notre paille provient directement de nos partenaires agricoles du Texas et des États avoisinants et, grâce à notre processus de décortication, elle est transformée en produits emballés, prêts pour des applications de fabrication au détail ou en aval, en quelques minutes. L'équipement et l'infrastructure de transformation de Panda sont les meilleurs de leur catégorie. »

À PROPOS DE PANDA BIOTECH

Basé à Dallas, au Texas, la société privée Panda Biotech, LLC est une pionnière dans le secteur émergent de la fibre de chanvre industrielle et de l'andain avec une propriété, une culture et une transformation 100 % américaines. La direction exécutive de Panda Biotech possède une vaste expérience dans le développement, le financement, la construction et l'exploitation d'installations infrastructurelles à grande échelle dans le domaine de l'énergie propre. La société a déjà mené à bien 22 projets, représentant environ 12 milliards USD de capitaux investis. Le premier projet de Panda Biotech, le Panda Hemp Gintm, est réalisé en partenariat avec Aka-Ag, LLC, une filiale détenue en exclusivité du Southern Ute Indian Tribe Growth Fund. L'installation est située à Wichita Falls, au Texas. Il s'agit du plus grand site de transformation industrielle du chanvre de ce type dans l'hémisphère occidental.

