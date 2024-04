Les ministres Qualtrough et Sajjan feront une annonce à Vancouver





Les ministres Qualtrough et Sajjan feront une annonce à Vancouver

VANCOUVER, BC, le 3 avril 2024 /CNW/ - L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'Activité physique, et députée de Delta, et l'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence du développement économique du Pacifique Canada, et député de Vancouver-Sud, feront une annonce jeudi au sujet de l'abordabilité.

Les journalistes qui souhaitent assister à l'annonce en personne sont priés de confirmer leur participation en soumettant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 9 h (HAP), le jeudi 4 avril 2024.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le jeudi 4 avril 2024

HEURE :

10 h

Les journalistes sont priés d'arriver au plus tard à 9 h 15.

SOURCE Patrimoine canadien

3 avril 2024 à 17:21

Communiqué envoyé leet diffusé par :