Cboe Canada accueille Franklin Templeton à l'occasion du lancement de trois FNB à dividende élevé et à faible volatilité





Aujourd'hui, Cboe Canada Inc. (« Cboe Canada ») accueille Franklin Templeton Canada (« Franklin Templeton ») pour sonner la cloche d'ouverture à l'occasion du lancement du 28 mars de trois FNB indiciels. Les nouveaux fonds sont désormais négociés sur Cboe Canada sous les mnémos FLVC, FLVU et FLVI.

« Cette nouvelle série de FNB indiciels à faible coût combine les stratégies complémentaires de à dividendes élevés, soutenues par un niveau élevé de bénéfices d'entreprise et de rentabilité, avec une faible volatilité », déclare Ahmed Farooq, vice-président principal, responsable de la distribution de FNB aux particuliers, Franklin Templeton. « Au sein d'un portefeuille, ces FNB peuvent compléter les stratégies actives et passives en visant à fournir des revenus plus élevés et à réduire le risque global. »

Les trois nouveaux fonds Franklin Templeton sont :

Franklin Canadian Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVC), cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Franklin Canadian Low Volatility High Dividend Index NTR (l'« indice FLVC »). L'indice FLVC est conçu pour assurer un revenu stable grâce à l'investissement dans des actions d'entreprises canadiennes rentables avec des rendements de dividendes relativement élevés et une volatilité plus faible des cours et des bénéfices.

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVU), cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Franklin Low Volatility High Dividend CAD Index NTR (l'« indice FLVU »). L'indice FLVU est conçu pour assurer un revenu stable grâce à l'investissement dans des actions de sociétés américaines rentables avec des rendements de dividendes relativement élevés et une volatilité plus basse des cours et des bénéfices en devise CAD.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI), cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Franklin International ex North America Low Volatility High Dividend CAD Index NTR (l'« indice FLVI »). L'indice FLVI vise à assurer un revenu stable grâce à des investissements dans des actions de sociétés rentables sur des marchés développés hors États-Unis et Canada, avec des rendements de dividendes relativement élevés ou des rendements de dividendes anticipés et une volatilité plus basse des cours et des bénéfices en devise CAD.

« C'est un honneur d'accueillir à nouveau Franklin Templeton sur Cboe Canada à l'occasion du lancement de trois nouveaux FNB géographiquement diversifiés et axés sur les dividendes pour les investisseurs canadiens », fait remarquer Erik Sloane, responsable mondial des cotations d'entreprise, Cboe Global Markets. « Les nouveaux fonds sont une option attrayante pour les Canadiens qui cherchent des véhicules de placement pour accroître leur revenu, tout en réduisant les risques associés à la volatilité. Cboe Canada est fier d'être la destination de cotation de choix pour les nouveaux fonds de Franklin Templeton et nous nous réjouissons à la perspective d'un partenariat renouvelé qui offre un plus grand choix à l'écosystème canadien des FNB. »

Les nouveaux fonds sont désormais négociables au côté de cinq autres FNB de Franklin Templeton déjà référencés sur Cboe Canada. Les investisseurs peuvent négocier les parts des FNB de Franklin Templeton par le biais de leurs canaux d'investissement habituels, y compris les plateformes de courtage réduit et les courtiers de plein exercice.

Cboe Canada référence plus de 260 cotations uniques, y compris les FNB des plus grands émetteurs de FNB au Canada, des certificats canadiens de dépôt (CDD), et certaines des sociétés canadiennes et internationales de croissance parmi les plus novatrices. Au Canada, Cboe traite plus de 20 % du volume total négocié pour les FNB canadiens et plus de 15 % du volume total négocié pour les sociétés cotées au Canada. Cliquez ici pour un aperçu complet de tous les titres cotés sur Cboe Canada.

À propos de Cboe Canada

Cboe Canada est la bourse canadienne de référence pour l'économie de l'innovation, offrant une expérience de cotation de premier ordre aux émetteurs qui façonnent les économies de demain. Opérationnelle depuis 2015, Cboe Canada répertorie des produits d'investissement et des entreprises recherchant une bourse reconnue internationalement qui suscite la confiance des investisseurs, une liquidité de qualité et une sensibilisation de grande envergure, y compris un accès sans restriction aux données de marché.

Cboe Canada fait partie du réseau Cboe Global Markets, profitant d'une expertise internationale approfondie, d'une intelligence de marché de haut niveau, de technologies de pointe, ainsi que d'un service inégalé pour offrir ce dont les parties prenantes et le monde ont et auront besoin.

Cboe exploite ETF Market Canada, une plateforme intuitive fournissant aux investisseurs et aux conseillers un accès unique à des recherches et analyses sur les FNB. Les données en temps réel de qualité institutionnelle permettent aux utilisateurs de comparer, mettre en relief et explorer gratuitement tout l'univers des plus de 1 200 FNB canadiens.

Rejoignez Cboe Canada sur : site web | LinkedIn | Twitter | Instagram | Facebook

À propos de Franklin Templeton

Franklin Resources, Inc. [NYSE:BEN] est une organisation internationale de gestion de placements disposant de filiales évoluant en tant que Franklin Templeton et desservant une clientèle répartie dans plus de 150 pays. Au Canada, la filiale de la société est Franklin Templeton Investments Corp., qui évolue sous la désignation Franklin Templeton Canada. Par le biais de ses gestionnaires spécialisés, la société offre une spécialisation à l'échelle mondiale, apportant ainsi des capacités éprouvées en matière de solutions de revenus fixes, de capitaux propres, d'approches alternatives et multi-actifs. Avec plus de 1 400 professionnels de l'investissement et des bureaux sur les principaux marchés financiers du monde entier, la société californienne compte plus de 75 ans d'expérience en investissement et environ 1 600 milliards USD (environ 2 200 milliards CAD) d'actifs sous gestion au 29 février 2024.

Rejoignez Franklin Templeton sur : site web | LinkedIn | Twitter | Instagram | Facebook

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

3 avril 2024 à 14:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :