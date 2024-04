Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde plus de 2,3 M$ à Deschaillons-sur-Saint-Laurent





DESCHAILLONS-SUR-SAINT-LAURENT, QC, le 3 avril 2024 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le député de Nicolet-Bécancour, M. Donald Martel, est fier d'annoncer qu'une somme de 2 358 750 $ a été accordée à la Municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent pour la transformation de l'église en centre multifonctionnel.

Le bâtiment fera l'objet de plusieurs mises aux normes et rénovations, telles que l'agrandissement de la mezzanine et du vestibule, le remplacement de différents finis et de la majorité des portes, le réaménagement de la salle mécanique et électrique, ainsi que l'installation d'un système de sécurité incendie. À terme, le rez-de-chaussée du centre comprendra entre autres une salle multifonctionnelle, une cuisine, un vestiaire et des espaces utilitaires. À la mezzanine se trouveront une pièce polyvalente, un espace d'entretien et un autre pour le rangement. Enfin, le sous-sol accueillera un local technique. L'aménagement d'accès universels à l'entrée principale et à l'entrée arrière est aussi prévu.

Citations :

« Notre gouvernement est à l'écoute des besoins des municipalités, notamment en ce qui a trait à leurs projets visant à améliorer les infrastructures en place. Je salue l'initiative de Deschaillons-sur-Saint-Laurent, qui souhaite donner une nouvelle vocation à son église. La Municipalité fait d'une pierre deux coups; elle se dote de locaux modernes et pratiques, tout en mettant en valeur un bâtiment d'importance pour la communauté et son histoire. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Je suis fier de voir notre gouvernement soutenir un projet aussi inspirant que celui de Deschaillons-sur-Saint-Laurent, d'autant plus que l'actuel centre communautaire ne convient plus aux besoins de la population. Les travaux permettront d'abriter sous un même toit différents services, au bénéfice des citoyennes et citoyens. Assurément, cette initiative favorisera le dynamisme de la municipalité. »

Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour

« Ce projet de requalification de l'église paroissiale est l'aboutissement d'une longue démarche de revitalisation du noyau urbain de notre village. En raison de la baisse de la ferveur religieuse et de son impact sur la viabilité des infrastructures, il était évident et nécessaire qu'une action soit faite pour dynamiser ce secteur névralgique de notre municipalité. Aujourd'hui, nous pouvons dire mission accomplie! Merci aux gens du MAMH pour leur accompagnement sans faille dans ce dossier d'importance cruciale pour notre communauté. »

Christian Baril, maire de Deschaillons-sur-Saint-Laurent

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux. Il prévoit notamment une majoration de l'aide financière pour les municipalités de plus petite taille de même que pour celles qui se regroupent pour concrétiser des projets communs visant à offrir des services à leur population.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

3 avril 2024 à 14:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :