Ententes de développement culturel et ententes sectorielles de développement - Québec soutient, avec plus de 9,3 M$, les initiatives culturelles en région





QUÉBEC, le 3 avril 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce l'octroi de plus de 9,3 M$ à 167 municipalités et municipalités régionales de comté dans le cadre des ententes de développement culturel et des ententes sectorielles de développement pour l'exercice 2023-2024.

Cette aide financière, accordée dans le cadre du programme Aide aux initiatives de partenariat, permettra de soutenir le développement et la vitalité culturelle des régions au profit des citoyennes et des citoyens. Grâce aux ententes de développement culturel, les municipalités et les municipalités régionales de comté pourront réaliser des activités culturelles adaptées à leur réalité et à leurs besoins.

Citation

« Les municipalités et MRC sont des partenaires essentiels au développement culturel de nos régions. Avec cet investissement de 9,3 M$ de notre gouvernement, auquel s'ajoute des investissements provenant des municipalités et des MRC, on vient soutenir la mise en place d'initiatives culturelles locales adaptées. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants

À ces municipalités s'ajoutent les villes de Québec et de Montréal, pour lesquelles les enveloppes respectives étaient de 34 M$ et de 73,4 M$ relativement à leurs ententes triennales se terminant en 2023-2024.

Les sommes octroyées par le Ministère dans le cadre d'une entente de développement culturel sont la plupart du temps égalées par les municipalités et les MRC.

Lien connexe

Programme Aide aux initiatives de partenariat

Suivez le Ministère dans les médias sociaux.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

3 avril 2024 à 14:06

Communiqué envoyé leet diffusé par :