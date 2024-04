BMO lance un nouveau FNB à résultat structuré, maintenant négocié sur Cboe Canada





Cboe Canada a le plaisir de retrouver l'émetteur BMO Gestion d'actifs inc. à l'occasion du lancement de son nouveau FNB à résultat structuré. Le FNB est négocié sur Cboe Canada sous le mnémo ZAPR, le nouveau fonds vise à fournir aux porteurs de parts un revenu et une appréciation (avant frais, charges et taxes) qui correspondent, dans la mesure du possible, au rendement d'un indice conçu pour mesurer le segment des grandes capitalisations du marché boursier américain (l'« indice de référence ») jusqu'à concurrence d'un plafond (avant frais, charges et taxes), tout en fournissant un tampon contre les 15 % (avant frais, charges et taxes) d'une baisse du prix du marché de l'indice de référence, sur une période d'environ un an, à compter du premier jour ouvrable d'avril de chaque année, jusqu'au dernier jour ouvrable de mars de l'année suivante, désigné comme la période de résultat cible.

« Nous sommes honorés que BMO choisisse de nouveau Cboe Canada comme partenaire de cotation pour ce lancement », fait remarquer Erik Sloane, responsable mondial des cotations d'entreprise, Cboe Global Markets. « Nous nous réjouissons à la perspective de poursuivre ce soutien et de renforcer nos relations avec BMO dans les années à venir. »

ZAPR rejoint sept autres FNB de BMO négociés sur Cboe Canada. Les investisseurs peuvent négocier les parts de ZAPR par le biais de leurs canaux d'investissement habituels, y compris les plateformes de courtage réduit et les courtiers de plein exercice. Cliquez ici pour un aperçu complet de tous les titres cotés sur Cboe Canada.

Cboe Canada référence plus de 260 cotations uniques, y compris les FNB des plus grands émetteurs de FNB au Canada, des certificats canadiens de dépôt (CDD), et certaines des sociétés canadiennes et internationales de croissance parmi les plus novatrices. Au Canada, Cboe traite plus de 20 % du volume total négocié pour les FNB canadiens et plus de 15 % du volume total négocié pour les sociétés cotées au Canada.

À propos de Cboe Canada

Cboe Canada est la bourse canadienne de référence pour l'économie de l'innovation, offrant une expérience de cotation de premier ordre aux émetteurs qui façonnent les économies de demain. Opérationnelle depuis 2015, Cboe Canada répertorie des produits d'investissement et des entreprises recherchant une bourse reconnue internationalement qui suscite la confiance des investisseurs, une liquidité de qualité et une sensibilisation de grande envergure, y compris un accès sans restriction aux données de marché.

Cboe Canada fait partie du réseau Cboe Global Markets, profitant d'une expertise internationale approfondie, d'une intelligence de marché de haut niveau, de technologies de pointe, ainsi que d'un service inégalé pour offrir ce dont les parties prenantes et le monde ont et auront besoin.

Cboe exploite ETF Market Canada, une plateforme intuitive fournissant aux investisseurs et aux conseillers un accès unique à des recherches et analyses sur les FNB. Les données en temps réel de qualité institutionnelle permettent aux utilisateurs de comparer, mettre en relief et explorer gratuitement tout l'univers des plus de 1 200 FNB canadiens.

À propos des FNB à résultat structuré de BMO

BMO US Equity Buffer Hedged to CAD ETF ? Avril est le plus récent ajout aux ETF structurés de BMO ETFs. Collectivement, BMO Canadian Banks Accelerator ETF, BMO US Equity Accelerator Hedged to CAD ETF, BMO US Equity Buffer Hedged to CAD ETF ? Janvier, BMO US Equity Buffer Hedged to CAD ETF ? April, et BMO US Equity Buffer Hedged to CAD ETF ? Octobre sont désignés en tant que « FNB à résultat structuré ». Les FNB à résultat structuré visent à fournir aux investisseurs un rendement sur une période de résultat cible donnée (chacune étant une « période de résultat cible »).

Un investisseur qui achète des parts d'un FNB à résultat structuré autre que le premier jour d'une période de résultat cible et/ou qui rachète ou vend des parts d'un FNB à résultat structuré avant la fin d'une période de résultat cible peut obtenir des résultats très différents des résultats cibles recherchés par ce FNB à résultat structuré pour cette période de résultat cible. Pour atteindre les résultats cibles visés recherchés par un FNB à résultat structuré pour une période de résultat cible, un investisseur doit détenir des unités du FNB à résultat structuré pour l'ensemble de cette période de résultat cible.

Veuillez consulter le site web des FNB à résultat structuré (https://www.bmogam.com/ca-en/products/structured-outcomes/) pour obtenir des renseignements importants sur les dates de début et de fin de la période de résultat cible des FNB à résultat structuré, ainsi que sur le plafond et le tampon applicables.

Les commissions, frais de gestion et dépenses peuvent tous être associés à des investissements dans des fonds négociés en bourse. Veuillez lire les informations relatives aux FNB ou le prospectus des FNB de BMO avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se renouveler.

Pour un résumé des risques d'un investissement dans les FNB de BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus des FNB de BMO. Les FNB de BMO se négocie comme des actions, fluctuent en termes de valeur de marché et peuvent se négocier à une décote de leur valeur d'actif nette, ce qui peut augmenter le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont sujettes à changement et/ou élimination.

Les FNB de BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., qui est un gestionnaire de fonds d'investissement et un gestionnaire de portefeuilles, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque sous laquelle BMO Gestion d'actifs inc. et BMO Investissements inc. exercent leurs activités.

®/tmMarques déposées/marques commerciales de la Banque de Montréal, utilisées sous licence.

À propos des fonds négociés en bourse (FNB) BMO

BMO Exchange Traded Funds est un fournisseur de FNB au Canada depuis plus de 12 ans, avec plus de 100 stratégies, plus de 23 % de parts de marché au Canada1, et 97,5 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Les FNB de BMO sont conçus pour garder une longueur d'avance sur les tendances du marché et fournir des solutions éprouvées pour aider les conseillers et les investisseurs. Il s'agit notamment d'une série complète de FNB élaborés au Canada pour les Canadiens, comme des FNB d'actions rentables suivant des indices de premier plan du marché et un large éventail de FNB à revenu fixe ; des FNB basés sur des solutions répondant à la demande des clients ; et l'innovation avec des FNB bêta intelligents, ainsi que l'association de placements actifs et passifs avec la série FNB de fonds communs actifs.

1 Morningstar, December 2023

