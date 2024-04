AVIS AUX MÉDIAS - DERNIER HOMMAGE À PAUL HOUDE





Chapelle ardente pour Paul Houde le vendredi 5 avril 2024, au Planétarium de Montréal

MONTRÉAL, le 3 avril 2024 /CNW/ - A? la suite du de?ce?s du ce?le?bre communicateur et homme de radio, Paul Houde, le 2 mars 2024, sa famille tiendra une chapelle ardente en son honneur le vendredi 5 avril 2024, au Plane?tarium de Montre?al, 4801, avenue Pierre-De Coubertin, Montre?al, QC H1V 3V4. Le public est invite? a? lui rendre un dernier hommage entre 10 h et 14 h et entre 15 h et 19 h.

Date : Le vendredi 5 avril 2024



Heure : 10 h à 14 h et 15 h à 19 h



Lieu : Planétarium de Montréal,

480, avenue Pierre-De Coubertin, Montréal, QC H1V 3V4

Note importante aux me?dias

Les repre?sentants et les repre?sentantes des me?dias seront accueilli(e)s a? l'inte?rieur du Plane?tarium, entre 14 h 45 et 15 h 30 exclusivement. Pour des entrevues, vous devrez les effectuer a? l'exte?rieur uniquement. Prie?re de vous identifier aupre?s de Sylvain Simard ou Marie-Pier Beause?jour de?s votre entre?e dans la salle. Merci de votre compre?hension et de votre collaboration.

