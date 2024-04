Déclaration du porte-parole de l'opposition officielle en matière d'énergie





QUÉBEC, le 3 avril 2024 /CNW/ - Fitzgibbon pris de court par l'augmentation de la demande en électricité

« Comment le ministre Fitzgibbon peut-il affirmer sérieusement qu'il a été pris de court par la demande grandissante en électricité?

Déjà, en 2016, la Politique énergétique 2030 prévoyait une augmentation marquée des besoins en électricité pour les années à venir.

Puis, en 2019, un an après l'arrivée au pouvoir de la CAQ, la firme Dunsky prévoyait que la transition énergétique nécessiterait plus de 100 TWh supplémentaires pour répondre aux besoins futurs du Québec.

Aujourd'hui, la CAQ ne peut plaider l'ignorance. C'est davantage sa négligence et son manque de vision chronique qui placent le Québec dans une situation inquiétante face à notre avenir énergétique. L'immobilisme caquiste des six dernières années est la cause directe de ce gâchis. »

- Greg Kelley, député de Jacques-Cartier et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'énergie

3 avril 2024 à 11:27

