Forrester ouvre les candidatures pour ses EMEA B2B Awards 2024





Forrester (Nasdaq : FORR) lancé aujourd'hui son appel à candidatures pour l'édition 2024 de ses B2B Return On Integration (ROI) Honours et B2B Programmes Of The Year (POY) Awards. Ces prix récompenseront les entreprises B2B basées en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA) pour leur excellence fonctionnelle et leurs accomplissements exceptionnels dans l'alignement du marketing, des ventes et des produits ? le moteur de la croissance B2B ? pour améliorer l'expérience client et stimuler la croissance des revenus.

Les candidatures pour les deux catégories de prix sont ouvertes aux entreprises de toutes tailles. Les responsables B2B à travers l'EMEA, (les responsables marketing, des ventes et des produits) sont invités et encouragés à postuler. Pour être éligibles, les programmes doivent être élaborés au sein et par des responsables et des équipes basés dans la région EMEA.

Les critères de nomination pour les deux prix sont les suivants :

B2B Return On Integration (ROI) Honours. Ces distinctions sont décernées aux entreprises qui ont atteint un fort alignement interfonctionnel entre les fonctions de marketing, de vente et de produit afin d'augmenter la valeur client, d'optimiser les performances de l'entreprise et de générer des revenus. Les entreprises qui démontrent comment elles utilisent la technologie pour soutenir des processus de mise sur le marché partagés ou imbriqués sont encouragées à postuler.

Les entreprises peuvent cliquer ici pour connaître les critères de nomination complets et soumettre une candidature aux B2B ROI Honours et POY Awards de Forrester dans la région EMEA. La date limite pour soumettre une candidature pour ces prix est le 21 mai 2024.

« Les B2B Awards de Forrester récompensent les entreprises qui ont accompli des réalisations exceptionnelles et atteint un solide alignement interfonctionnel dans la région EMEA », déclare Paul Ferron, VP de Forrester, directeur de recherche. « Les entreprises qui reconnaissent la valeur de l'alignement sont mieux équipées pour naviguer dans la dynamique complexe des acheteurs et offrir des expériences client d'exception. »

Les lauréats seront récompensés lors du B2B Summit EMEA de Forrester, qui se tiendra à Londres et en ligne du 7 au 9 octobre 2024.

