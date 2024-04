Convergint acquiert Panavidéo Inc. pour renforcer son activité d'intégration de systèmes au Canada





Convergint, un chef de file mondial de l'intégration des systèmes basée sur des services, annonce aujourd'hui avoir acquis Panavidéo Inc., un intégrateur canadien spécialisé dans la conception, le déploiement et la maintenance de solutions sophistiquées de contrôle d'accès et de sécurité vidéo au Québec. Cette acquisition optimise le service de Convergint aux clients au Canada, en élargissant ses capacités technologiques dans les secteurs des services publics, de l'enseignement supérieur, des soins de santé et des centres de données.

Créé en 1969, Panavidéo est un intégrateur de systèmes de sécurité de premier plan qui relève les grands défis commerciaux et de sécurité des clients grâce à des technologies avancées et émergentes de vidéo IP et de contrôle d'accès. Apportant près de 40 collègues locaux à Convergint, la forte présence de Panavidéo sur le marché québécois permettra à Convergint de mieux servir ses clients dans la région et d'accélérer sa croissance, en s'appuyant sur le réseau de clients et de partenariats déjà étendu de l'intégrateur à travers le Canada.

« Alors que la demande pour une technologie avancée de contrôle d'accès et de vidéosurveillance continue de croître, Convergint se concentre sur la fourniture des solutions les plus sécurisées, complètes et innovantes du marché », a déclaré Ann Fandozzi, directrice générale, Convergint. « Cette acquisition élargit nos capacités au Canada et profitera à la fois aux clients mondiaux et régionaux. Nous sommes ravis d'accueillir les collègues de Panavidéo au sein de Convergint. »

« Rejoindre les rangs de Convergint permet à Panavidéo de continuer à fournir un service de premier ordre à notre clientèle croissante, tout en offrant les ressources nécessaires pour développer nos activités avec des entreprises mondiales », déclare Maxime Boivin, Panavidéo. « Convergint partage notre solide culture d'entreprise, notre engagement en faveur des technologies émergentes et notre volonté d'être le meilleur fournisseur de services pour nos clients. Nous nous réjouissons à la perspective d'élargir notre portée combinée et de créer de nouvelles opportunités pour nos clients et nos collègues. »

À propos de Convergint

Convergint est un chef de file mondial de l'intégration de systèmes avec un chiffre d'affaires de 2,5 milliards USD qui conçoit, installe et fournit des services de sécurité électronique, de cybersécurité, d'incendie et de sécurité des personnes, d'automatisation des bâtiments et de systèmes audiovisuels. Classé numéro 1 des intégrateurs de systèmes dans le Top Systems Integrators Report de SDM Magazine durant les six dernières années, Convergint emploie plus de 10 000 collègues et dispose de plus de 220 sites dans le monde. Pour en savoir plus sur Convergint, rendez-vous sur www.convergint.com.

3 avril 2024

