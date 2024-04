PwC Canada soutient l'adoption de l'IA générative en lançant Copilot pour Microsoft 365





PwC Canada lance Copilot pour Microsoft 365 et des programmes de perfectionnement auprès de ses quelque 8?000 professionnels.

Cette initiative s'inscrit dans l'investissement de 200 M$ que PwC Canada a annoncé l'an dernier pour soutenir la réinvention de ses activités par l'IA générative.

Grâce à son approche alliant la force de l'humain à la puissance de la technologie et à l'exploitation de l'IA générative, PwC sera parfaitement bien placé pour soutenir la transformation numérique de ses clients de façon responsable et en toute conscience des risques.

TORONTO, le 3 avril 2024 /CNW/ - PwC Canada est l'une des premières organisations canadiennes à mettre en oeuvre des outils et des technologies d'IA générative en lançant Copilot pour Microsoft 365 auprès de ses quelque 8?000 professionnels, partout au pays. L'adoption par PwC de cette technologie novatrice à l'échelle du cabinet renforce sa relation avec Microsoft et souligne son engagement à étendre la portée des offres d'IA et à guider ses clients dans leur transformation numérique.

«?Nous sommes fiers de notre collaboration continue avec Microsoft, affirme Chris Dulny, chef, Services numériques, données et innovation chez PwC Canada. Notre investissement dans l'IA générative est une étape clé de notre transformation et nous aidera à continuer de fournir des solutions technologiques qui renforcent la confiance et produisent des résultats durables. Grâce au perfectionnement des compétences de notre personnel, nous serons en mesure de transformer complètement nos façons de travailler avec nos clients et d'exploiter pleinement la puissance de l'IA générative. Nous serons mieux placés pour aider nos clients à réinventer leurs activités, à accroître leur productivité et à concevoir de nouveaux produits et services.?»

L'opportunité IA au Canada : Selon la 27e Enquête mondiale annuelle de PwC auprès des chefs de direction, les chefs de direction canadiens voient dans l'IA une opportunité de réinventer les activités de leur entreprise. Ils sont d'ailleurs plus nombreux à affirmer que leur organisation a adopté l'IA générative (36 %) comparativement à leurs homologues ailleurs dans le monde (32 %). En outre, près du tiers des chefs de direction canadiens croient que l'IA générative fera augmenter leur chiffre d'affaires au cours des 12 prochains mois.

Les chefs de direction canadiens sont optimistes quant à l'adoption rapide de l'IA générative, compte tenu des améliorations qu'elle peut apporter au sein des organisations. En effet, près de 60 % d'entre eux estiment que cette technologie modifiera considérablement la façon dont leur entreprise crée de la valeur et fournit des produits et services.

Menée auprès de 4?702 chefs de direction dans 105 pays et territoires, dont 114 personnes au Canada, l'enquête de cette année a examiné la nécessité croissante pour les organisations de se réinventer. Les résultats révèlent des opportunités d'accélérer le rythme de la réinvention, de tirer parti de l'IA générative et de surmonter les obstacles au changement.

Assurer le déploiement responsable de l'IA : Malgré l'optimisme entourant l'IA, les chefs de direction canadiens reconnaissent que cette technologie pourrait augmenter les risques au sein de leur entreprise, notamment sur le plan de la cybersécurité (66 %) et de la désinformation (52 %). Par ailleurs, plus de la moitié (55 %) conviennent que l'IA nécessitera un perfectionnement important de leur main-d'oeuvre au cours des trois prochaines années.

Parallèlement à son investissement et à son engagement à perfectionner les compétences de l'ensemble de son personnel, PwC assurera la gouvernance et la reddition de comptes grâce à son cadre d'IA responsable, qui aidera les clients à créer et à déployer des technologies d'IA générative dans divers cas d'utilisation en mettant l'accent sur l'équité, la transparence et la protection de la confidentialité et de la sécurité des données. En plus d'améliorer la valeur et les résultats pour les clients de PwC, le cadre vise à renforcer la confiance dans les plateformes d'IA, ce qui témoigne de la mission du cabinet : donner confiance au public et résoudre des problèmes importants.

«?Se réinventer est essentiel pour la croissance d'une entreprise. L'IA permet justement aux entreprises canadiennes de saisir de nouvelles opportunités et de libérer leur plein potentiel de façons jugées impensables auparavant, ajoute Chris Barry, président de Microsoft Canada. Nous sommes heureux d'étendre notre collaboration avec PwC Canada et de mettre en place Copilot pour Microsoft 365 à l'échelle du cabinet, en plus d'aider le personnel du cabinet à perfectionner ses compétences en IA pour offrir encore plus de valeur et d'opportunités à ses clients dans leur propre parcours de transformation?».

Investir dans le personnel pour favoriser la réinvention : De concert avec Microsoft, PwC sera en mesure de libérer le potentiel perturbateur de l'IA en perfectionnant les compétences de son personnel et en accélérant l'adoption des technologies pour offrir de meilleures solutions à ses clients. Les employés joueront un rôle actif dans cette réinvention en découvrant des opportunités de miser sur l'IA pour trouver des solutions aux processus inefficaces qui freinent les entreprises.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'Enquête auprès des chefs de direction de PwC, cliquez ici. Pour en savoir plus sur le partenariat entre PwC et Microsoft, cliquez ici.

À propos de PwC Canada

Chez PwC, notre mission est de donner confiance au public et de résoudre des problèmes importants. Plus de 8?000 associés et employés dans l'ensemble du pays se consacrent à livrer des services de qualité en certification, fiscalité et conseils et transactions. PwC s'entend du cabinet canadien, et quelquefois du réseau mondial de PwC. Chaque société est une entité distincte sur le plan juridique. Pour de plus amples renseignements, consultez www.pwc.com/structure. Une nouvelle fenêtre s'affichera. Pour mieux nous connaître, consultez notre site Web à www.pwc.com/ca/fr.

SOURCE PwC Management Services LP

3 avril 2024 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :