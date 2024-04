Bobba conclut une première ronde de financement de 1 million $ menée par un groupe d'investisseurs stratégiques





La marque québécoise de thés aux perles s'apprête à conquérir les États-Unis, l'Europe et l'Asie

MONTRÉAL, le 3 avril 2024 /CNW/ - Le producteur québécois de thés aux perles prêts-à-boire Bobba vient de franchir une étape importante dans son expansion internationale avec un premier financement de 1 million $ provenant d'un groupe d'investisseurs comprenant Étienne Plourde et Jonathan Roy, cofondateurs de WeCook, et Bernard Prévost, fondateur de Miss Fresh.

Fondée en juillet 2021, par l'entrepreneur visionnaire Sébastien Fiset (aussi à l'origine de la populaire pâte à biscuits Cookie Bluff), cette PME est déjà reconnue comme le chef de file dans son créneau au pays. À l'échelle planétaire, Bobba compte plus de 4000 points de vente, dont 2000 en France en vertu d'un partenariat avec les bannières E.Leclerc et Auchan. Aux États-Unis, Bobba s'est associée à la chaîne The Fresh Market et le courtier alimentaire Acosta. Ici, elle jouit depuis l'an dernier d'un accord avec la bannière Couche-Tard.

Une expertise qui stimulera la croissance

En plus de renforcer sa présence mondiale, ces investissements lui permettront de consolider sa croissance continue dans les prêts-à-boire de grande distribution. « Ils serviront surtout à améliorer nos canaux de distribution et nos stratégies de marketing pour l'Amérique du Nord, indique Sébastien Fiset. Également, ils renforceront la présence de la marque hors ligne et en ligne, en plus d'aider à poursuivre la recherche et le développement de nouvelles gammes. Enfin, l'arrivée d'investisseurs du milieu web ajoutera leur expertise du marché en ligne à la force de Bobba dans le secteur du détail. »

Étienne Plourde et Jonathan Roy se joindront au conseil d'administration et agiront comme consultants auprès de la direction de Bobba. « Dès nos premières discussions avec Sébastien et son groupe, nous avons vu quelque chose de spécial, explique Étienne Plourde. Il est très rare au sein d'une toute jeune organisation de trouver une équipe mature, un réseau de distribution aussi important et un produit unique. Nous avons aussi été séduits par ce bubble tea qui s'avère être le premier prêt-à-boire haut de gamme et abordable offert sur les tablettes des grands réseaux en Amérique du Nord. Bobba est vraiment unique et sain. »

À propos de Bobba

Née en 2021, l'entreprise québécoise Bobba se spécialise dans la production de thés aux perles prêts-à-boire offerts dans les réseaux de grande distribution alimentaire. Dès sa première année, elle a obtenu le Prix de l'innovation du Conseil de la transformation alimentaire du Québec. Élaborée à partir de vrai thé matcha ou de thé noir agrémenté de billes de jus de fruits et sans ajout superflu, chaque bouteille contient moins de 15 grammes de sucre et moins de 90 calories.

