Bausch Health, Canada Inc. annonce les premières inscriptions de la mousse en aérosol (Pr)UCERIS(MC) (budésonide) aux listes des médicaments remboursés par les régimes d'assurance publics pour les adultes atteints de colite ulcéreuse distale légère ou modérée

LAVAL, QC / ACCESSWIRE / le 3 avril 2024 / Bausch Health, Canada Inc., du groupe Bausch Health Companies Inc. (NYSE:BHC)(TSX:BHC), a annoncé aujourd'hui les premières inscriptions de la mousse en aérosol PrUCERISMC (budésonide) aux listes des médicaments remboursés par les régimes d'assurance publics pour traiter la colite ulcéreuse distale légère ou modérée chez les adultes1.

UCERIS est maintenant accessible pour les patients couverts par les régimes d'assurance publics dans 5 provinces canadiennes: l'Ontario, le Québec, la Saskatchewan, le Nouveau-Brunswick, et la Nouvelle- Écosse.

Les premières inscriptions d'UCERIS aux listes des médicaments remboursés par les régimes d'assurance publics surviennent après la signature, plus tôt cette année, d'une lettre d'intention avec l'Alliance pharmaceutique pancanadienne (APP), qui décrit les paramètres de remboursement du traitement par les régimes des provinces, des territoires et du gouvernement fédéral.

« Bausch Health est très heureuse que les patients atteints de colite ulcéreuse puissent désormais avoir accès à UCERIS dans 5 provinces, incluant les 2 plus grandes. Nous espérons que l'inscription aux listes des autres régimes d'assurance publics se conclura rapidement pour qu'un plus grand nombre de Canadiens soient couverts pour ce nouveau traitement, car nous souhaitons offrir de nouvelles options thérapeutiques efficaces aux Canadiens », a déclaré Cees Heiman, vice-président principal pour l'Europe et le Canada, chez Bausch Health.

UCERIS, qui fait partie intégrante d'une gamme de produits gastro-intestinaux en pleine croissance, est offert sur ordonnance au Canada depuis septembre 2023 et est remboursé par la majorité des régimes d'assurance privés au Canada.

« Vivre avec une colite ulcéreuse implique des visites fréquentes aux toilettes, un transit intestinal douloureux et, parfois, la présence de sang dans les selles. Il est crucial de bénéficier de traitements efficaces pour cette maladie inflammatoire chronique de l'intestin pour avoir une quelconque qualité de vie. Nous sommes heureux que les régimes d'assurance publics au Canada commencent à faciliter l'accès au nouveau traitement UCERIS contre la colite ulcéreuse en l'inscrivant à leur liste de médicaments remboursés, et nous sommes impatients de voir tous les régimes d'assurance publics au Canada emboîter le pas », a déclaré Gail Attara, présidente et directrice générale de la Société GI, un groupe de patients connu grâce à son site Web badgut.org.

UCERIS est le seul glucocorticostéroïde offert au Canada sous forme de mousse rectale. Il est indiqué pour induire une rémission chez les patients adultes atteints de colite ulcéreuse distale évolutive légère ou modérée s'étendant jusqu'à 40 cm de la marge anale1. Selon une étude comparant la mousse de budésonide et le lavement au budésonide chez les patients atteints de colite ulcéreuse distale évolutive, la plupart (84 %) des patients ont préféré la préparation de mousse, car elle présente une meilleure tolérabilité et est plus facile à appliquer2.

La colite ulcéreuse est une maladie chronique touchant le gros intestin, ou côlon. Cette maladie cause une inflammation et une ulcération dans la muqueuse du côlon qui peuvent entraîner des douleurs abdominales, des crampes, des saignements et de la diarrhée3. Dans le cas de la colite ulcéreuse, l'inflammation commence dans le rectum et s'étend dans le côlon.Ses symptômes comprennent une diarrhée contenant du sang et du mucus, une douleur du côté gauche de l'abdomen, des envies impérieuses d'aller à la selle et un ténesme (impression de devoir aller à la selle même si l'intestin est vide)3.

Dans les deux études cliniques sur lesquelles repose l'approbation de la mousse rectale en aérosol UCERIS, une proportion significativement plus élevée de patients du groupe UCERIS que du groupe placebo a obtenu une rémission à la semaine 6 (38,3 % et 44,0 % vs 25,8 % et 22,4 %, respectivement, p < 0,0001 pour les données groupées) ainsi qu'un sous-score de saignement rectal de 0 à la semaine 6 (46,6 % et 50,0 % vs 28,0 % et 28,6 %, respectivement, p < 0,0001 pour les données groupées). De plus, une proportion plus élevée de patients du groupe UCERIS que du groupe placebo a obtenu un sous-score endoscopique de 0 ou 1 à la semaine 6 (55,6 % et 56,0 % vs 43,2 % et 36,7 % respectivement)1.

Bausch Health Companies Inc.

Bausch Health Companies Inc. (NYSE/TSX:BHC) est une société pharmaceutique mondiale diversifiée qui a pour mission d'enrichir la vie des gens en travaillant sans relâche pour produire de meilleurs résultats de santé. Bausch Health met au point, fabrique et commercialise une vaste gamme de produits, principalement dans les domaines de la gastroentérologie, de l'hépatologie, de la neurologie, de la dermatologie et de l'esthétique médicale, des produits pharmaceutiques internationaux, ainsi que des produits de santé oculaire par l'entremise de Bausch + Lomb, dans laquelle elle détient une participation majoritaire. Notre ambition en tant qu'entreprise de soins de santé mondialement intégrée est d'être un partenaire de confiance pour les patients, les professionnels de la santé, les employés et les investisseurs. Pour plus de renseignements, visitez le www.bauschhealth.com et communiquez avec nous sur Twitter et LinkedIn.

La gamme de médicaments d'ordonnance de Bausch Health cible principalement la dermatologie, les troubles gastro-intestinaux et les affections cardiométaboliques. Bausch Health possède deux usines de fabrication pour les médicaments d'ordonnance au Canada : une à Laval, au Québec, et l'autre à Steinbach, au Manitoba. Vous trouverez de plus amples renseignements sur le site Web de la société au www.bauschhealth.ca.

3 avril 2024

