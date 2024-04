illuxi annonce une fusion de ses opérations sous une marque unifiée pour renforcer sa cohérence et son efficacité





MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / le 3 avril 2024 / illuxi est fière d'annoncer une décision stratégique majeure : toutes nos marques seront désormais regroupées sous le nom d' illuxi. Cette transition vise à consolider nos opérations sous une seule incorporation et une identité de marque unifiée. Cette décision a été prise dans le but de renforcer notre cohérence de marque et d'optimiser notre efficacité opérationnelle.

"Aujourd'hui, nous franchissons une étape importante dans notre histoire en unifiant nos opérations sous la marque illuxi. Cette décision démontre notre engagement envers nos clients et notre volonté d'offrir une expérience cohérente et de haute qualité dans tous les aspects de notre entreprise", déclare Philippe Richard Bertrand, Président et chef de la vision d'illuxi.

Avec cette transition, Amplio Stratégies devient désormais illuxiIntelligence et le Campus Amplio sera renommé illuxiCampus. Cette intégration marque une étape importante dans notre évolution et notre engagement à fournir des solutions innovantes dans le domaine de l'apprentissage et du développement professionnel.

En 2024, illuxi se présente désormais comme un écosystème intégré comprenant plusieurs entités clés :

(anciennement illuxiLearn) : notre système de gestion de l'apprentissage. illuxiStudio : notre studio de création de contenus de formation.

: notre place de marché de contenus de formation. illuxiIntelligence : spécialisée dans l'accompagnement des organisations, la formation et le coaching d'affaires.

"Je suis convaincu que cette fusion nous permettra de tirer pleinement parti de nos ressources et de notre expertise technologique pour fournir des solutions encore plus innovantes et efficaces à nos clients", déclare Marc-André Lanciault, Vice-président et chef du développement technologique chez illuxi.

Cette réorganisation permettra à illuxi de mieux servir ses clients et partenaires en offrant une gamme complète de services et de solutions dans le domaine de l'apprentissage et du développement professionnel. Nous sommes convaincus que cette évolution renforcera notre position sur le marché et favorisera la croissance de notre entreprise.

Nous tenons à remercier nos clients, partenaires et collaborateurs pour leur soutien continu. Nous sommes enthousiastes à l'idée de cette nouvelle ère pour illuxi et nous restons engagés à fournir des solutions de qualité supérieure et des expériences exceptionnelles à nos clients.

À propos d' ilIuxi

illuxi développe des produits et services qui facilitent le partage de connaissances et la transmission des compétences.

illuxi accompagne ses clients de la conception de formations à la gestion complète des apprentissages à l'aide de son équipe d'experts et de son produit phare illuxiLMS.

