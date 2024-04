Le revitalisant pour cils RevitaLash® Advanced fait un retour triomphant en Californie après plus de 10 ans





VENTURA, Californie, 3 avril 2024 /CNW/ - Après une pause de plus d'une décennie, le revitalisant pour cils RevitaLash®, le sérum de cils primé et reconnu mondialement, peut maintenant être acheté et expédié en Californie. Cela fait suite à la dissolution d'une injonction sur les ventes en Californie, qui a fait l'objet d'une poursuite privée en vertu de la loi sur la concurrence déloyale de l'État.

RevitaLash® Cosmetics est ravie de reprendre les ventes de revitalisants pour cils en Californie à compter du 3 avril 2024.

« En tant qu'entreprise familiale, nous célébrons nos contributions à cette industrie, et cela commence par notre revitalisant de cils avancé RevitaLash, qui se vend le mieux, a déclaré le Dr Michael Brinkenhoff, fondateur et chef de la direction de RevitaLash® Cosmetics. « J'ai créé le revitalisant pour cils RevitaLash original pour ma défunte épouse, Gayle. Elle nous a prouvé à tous qu'il est possible de mener une vie pleine, significative et passionnée, même en présence d'un diagnostic de cancer du sein métastatique. Elle continue d'être l'inspiration de RevitaLash Cosmetics. Sa passion pour redonner aux autres guide notre mission aujourd'hui, et nous avons depuis mis au point une gamme complète de produits conçus pour rehausser la beauté naturelle et l'esprit intérieur des femmes."

Lori Jacobus, présidente et chef du marketing à l'échelle mondiale, a souligné la gratitude de l'équipe, déclarant : « En tant que marque qui valorise vraiment ses clients, nous sommes reconnaissants de leur loyauté envers la marque RevitaLash Cosmetics au cours des 10 dernières années et plus. RevitaLash Cosmetics a été, et continue d'être, la première gamme de produits d'amélioration de la beauté des cils et des sourcils au monde, ainsi que la SEULE marque du genre développée par un ophtalmologiste. « Nous sommes fiers de notre patrimoine de marque et nous attribuons notre succès à notre communauté dévouée.»

Les consommateurs californiens peuvent maintenant trouver des revitalisants de cils RevitaLash® Advanced chez des détaillants de premier plan comme Amazon, Nordstrom, Neiman Marcus et en ligne à revitalash.com. Pour en savoir plus sur les revitalisants pour cils RevitaLash® Advanced et sur l'endroit où les acheter en Californie, visitez revitalash.com.

À propos de RevitaLash® Cosmetics

RevitaLash® Cosmetics est un leader mondial dans le développement de produits avancés d'embellissement des cils, des sourcils et des cheveux. Fondée en 2006, la collection comprend des revitalisants de cils avancés RevitaLash® et RevitaBrow® Advanced Eyebrow, et est disponible dans les cabinets de médecins, les spas, les salons et les détaillants spécialisés dans plus de 70 pays. Appuyant des initiatives sans but lucratif contre le cancer du sein, RevitaLash® Cosmetics fait don d'une partie de ses recettes à des initiatives de recherche et d'éducation, redonnant à la communauté du cancer du sein toute l'année, et pas seulement en octobre. Pour en savoir plus, visitez www.revitalash.com .

