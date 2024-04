Commis poissonnerie - Nouvelle formation en ligne entièrement revisitée et actualisée





MONTRÉAL, le 3 avril 2024 /CNW/ - Le Comité sectoriel de main-d'oeuvre du commerce de l'alimentation (CSMOCA) est ravi d'annoncer le lancement de sa nouvelle formation en ligne Commis poissonnerie, entièrement revue et bonifiée. Au Québec, les employé.es du département de la poissonnerie jouent un rôle crucial dans l'industrie, assurant la qualité des produits tout en respectant rigoureusement les normes élevées de sécurité alimentaire. Afin de soutenir les entreprises dans la formation de leur personnel, notre équipe a élaboré un nouvel outil numérique permettant aux apprenant.es de clarifier leurs responsabilités comme la manipulation et la préparation des produits et le service à la clientèle.

Axée sur l'univers de la poissonnerie, cette formation interactive et dynamique explore divers aspects, tels que les tâches liées à la poissonnerie, la connaissance des produits marins, la tenue adéquate des comptoirs et comment bien assister le/la poissonnier.ère lors de la préparation des produits. Cette formation permet aux participant.es d'approfondir leur compréhension du métier de commis à la poissonnerie, renforçant ainsi leurs connaissances et leur confiance nécessaires pour accomplir les tâches quotidiennes.

Une fois la formation complétée, les apprenant.es pourront répondre à un examen évaluatif et, sur réussite, se verront délivrer un certificat reconnu par l'industrie. En moins de deux heures, cette formation leur permettra de perfectionner leurs compétences professionnelles dans un environnement en perpétuelle évolution. Que vos employé.es soient novices ou que vous cherchiez à développer leurs connaissances, cette formation est un outil précieux pour renforcer leurs expertises et les positionner en tant que collègue compétent et confiant. Accessible sur tous les appareils électroniques, explorez dès aujourd'hui cette nouvelle formation en ligne, inclue dans le portail du CSMOCA.

Vous êtes gestionnaires dans le secteur du commerce de l'alimentation? Vous cherchez des outils pour former rapidement et adéquatement votre main-d'oeuvre? Optimisez la formation de votre équipe avec nos abonnements, adaptés à la taille de votre entreprise. Offerts à prix modiques, ces abonnements comprennent 17 formations en ligne. Accessibles, interactives et de courtes durées, elles visent à développer les compétences des employé.e.s de chaque département d'un commerce alimentaire. À la fin des formations, les apprenant.es ayant complété avec succès un examen récapitulatif obtiendront une attestation de réussite, mettant en valeur leur accomplissement.

