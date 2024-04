Des politiques antitabac du monde entier classées dans un index complet





We Are Innovation, un réseau d'innovation de premier plan mondial, a publié l' Index mondial 2024 des politiques antitabac efficaces (https://antismoking.global/). L'index évalue environ 5,5 milliards de personnes, soit près de 70 pour cent de la population mondiale. Il offre une analyse des politiques publiques visant à supprimer le tabagisme dans 69 pays dans quatre régions. L'Index explore les particularités des autres produits nicotinés, analysant minutieusement des aspects comme les cadres réglementaires, les interdictions, la taxation et les mesures gouvernementales visant à se passer de la cigarette.

Les 20 pays les mieux classés dans l'index antitabac mondial, avec en tête le Royaume-Uni, la Suède et la Slovaquie, touchent collectivement près d'un milliard de personnes dans le monde. Les pays européens arrivent en haut du classement, 15 des 20 premières places étant occupées par des pays de cette région. Toutefois, des pays non-européens comme les États-Unis, le Liban, la Nouvelle-Zélande, le Canada et l'Arabie saoudite ont également fait des progrès importants au niveau des réglementations.

L'index souligne le besoin urgent de progrès mondiaux en matière de politiques antitabac. Trouver un équilibre entre mesures traditionnelles et approches innovantes, dont les autres produits nicotinés, est essentiel à la réussite. L'Index plaide en faveur d'une approche globale incluant des produits alternatifs pour remédier aux lacunes réglementaires.

Les politiques mondiales diffèrent radicalement en termes de réceptivité, le vapotage étant confronté à des interdictions de vente en dépit des preuves grandissantes quant à sa capacité à réduire les effets nocifs. Ainsi, dix-sept pays ont interdit le vapotage. Les politiques en matière de produits de tabac chauffé (PTC) présentent des tendances de bifurcation similaires au niveau régional. Treize pays, situés principalement en Amérique du Sud et en Asie, interdisent les PTC. La snus est confrontée à des interdictions généralisées dans l'Union européenne, à l'exception de la Suède. La Chine, qui interdit les PTC et les sachets de nicotine, et impose d'importantes restrictions sur le vapotage et la snus, se retrouve en 51e position. L'Inde se classe dernière au niveau mondial car elle interdit totalement toutes les alternatives à la nicotine. En plus de se priver des avantages liés à la réduction des effets nocifs, l'interdiction généralisée favorise le commerce illégal.

Sur le continent américain, le Canada et les États-Unis sont ouverts au vapotage et autres alternatives, tandis que de nombreux pays d'Amérique latine les interdisent. La Nouvelle-Zélande mène la barque pour la vapotage dans la région Asie-Pacifique, tandis que l'Australie, l'Inde, le Japon, la Thaïlande et le Vietnam l'ont interdit. Le Japon, en revanche, fait figure de pionnier pour les PTC et la snus.

Dans la région MENA, seuls le Liban et l'Arabie saoudite ont adopté des positions progressistes pour la réduction des effets nocifs, tandis que d'autres pays interdisent les alternatives. Les sachets de nicotine ont évité un contrôle réglementaire important, mais leur potentiel dépend d'une reconnaissance de leurs bienfaits sanitaires en-dehors de l'UE et des États-Unis.

« Avec plus de 8 millions de vies perdues chaque année en raison de maladies liées au tabagisme, la nécessité de mesures antitabac efficaces est plus urgente que jamais. Des pays comme la Suède et la Nouvelle-Zélande montrent l'exemple en adoptant des produits nicotinés innovants dans leur lutte contre le tabagisme. Leurs politiques publiques autorisant des alternatives ont donné des résultats remarquables, avec des taux de tabagisme aux alentours de 5 pour cent ? ils sont donc presque entièrement non-fumeurs. Cette réussite met en évidence le rôle vital que doit jouer l'innovation pour faire du tabagisme une chose du passé. Les décideurs dans le monde entier doivent suivre l'exemple donné par ces pays, en tirant pleinement parti de produits plus sûrs pour éradiquer les effets néfastes du tabagisme sur la santé mondiale », a déclaré Federico N. Fernandez, le PDG de We Are Innovation.

We Are Innovation est un réseau dynamique composé d'individus et d'institutions qui croient fermement au pouvoir de l'innovation pour stimuler le progrès et résoudre les problèmes mondiaux les plus urgents. Avec une présence mondiale et comprenant plus de 40 groupes de réflexion, fondations et ONG, We Are Innovation représente la diversité des voix d'une société civile mondiale déterminée à faire progresser la créativité humaine, à adopter les nouvelles technologies et à promouvoir les solutions innovantes. Grâce à notre approche collaborative et à notre expertise de pointe, nous sommes à l'avant-scène d'un changement en profondeur à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site https://weareinnovation.global/.

