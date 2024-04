Lunchables® est de retour! Après quinze ans, la marque se retrouve à nouveau sur les étagères canadiennes pour inspirer la créativité et encourager les enfants





Après quinze ans, Lunchables® a annoncé aujourd'hui son retour tant attendu sur les étagères canadiennes. La trousse-repas populaire revient au Canada pour offrir le même goût délicieux, le même apport énergétique et la même commodité que les amateurs connaissent et adorent, maintenant pour une nouvelle génération. Les amateurs qui ont hâte d'essayer les Lunchables et les parents qui souhaitent partager avec leurs enfants cette option de repas nostalgique et énergisante peuvent désormais trouver le produit chez les détaillants à travers le pays.

Lunchables propose cinq délicieuses variétés conçues spécialement pour bien alimenter les enfants tout au long de la journée. Préparée à partir d'ingrédients nutritifs sans arômes ni colorants artificiels, chaque variété de Lunchables offre une trousse-repas riche en protéines qui fera le bonheur des parents et le régal des enfants. Les familles canadiennes peuvent maintenant profiter du retour de la trousse-repas favorite des amateurs de la marque, les Cracker Stackers à la dinde et au jambon, ainsi que de trois nouvelles options savoureuses à la fraîcheur garantie : Pizza au fromage, Pizza au pepperoni et Nachos.

«?Lunchables est bien plus qu'un simple carburant pour le corps ou une collation rapide ? ce produit alimente la créativité des enfants grâce à sa construction. Qu'il s'agisse d'une fusée, d'un pingouin ou d'un ovni, les possibilités de construction avec Lunchables sont infinies pour les enfants et leur imagination?», déclare Daniel Gotlib, chef du marketing et de la stratégie chez Kraft Heinz. «?Nous sommes tellement ravis du retour de Lunchables au Canada et de toutes les belles choses que les enfants pourront construire avec la marque. Les Canadiens ont demandé plus de variété à l'épicerie, surtout pour des options de repas et de collations plus pratiques et plus saines, et Lunchables est une autre excellente option dont les amateurs pourront profiter.?»

Afin de susciter l'enthousiasme, hier, Lunchables a d'abord dû dire au revoir comme il faut aux Canadiens pour son départ il y a quinze ans. La marque n'a toutefois pas laissé les amateurs sur leur faim trop longtemps, puisque Lunchables vient d'annoncer son retour officiel sur les étagères et la disponibilité de ses produits à travers le pays. Vu la popularité croissante des aliments nostalgiques, Lunchables reprend son rôle d'incontournable pour le dîner et la collation dans les foyers canadiens d'un océan à l'autre.

À partir d'aujourd'hui, Lunchables invite les Canadiens à redécouvrir leur amour pour la trousse-repas originale en offrant jusqu'à 10?000 coupons pour un produit Lunchables gratuit sur Lunchables.ca. Pour en savoir plus sur Lunchables, les Canadiens peuvent visiter le site Lunchables.ca ou suivre la page Instagram de Lunchables Canada @Lunchables_ca.

À PROPOS DE KRAFT HEINZ

Nous menons la transformation à Kraft Heinz Company (Nasdaq : KHC), inspirés par notre objectif de rendre la vie savoureuse. Les consommateurs sont au coeur de tout ce que nous faisons. Avec des ventes nettes d'environ 27 milliards de dollars en 2023, nous sommes déterminés à développer nos marques d'aliments et de boissons emblématiques et émergentes à l'échelle mondiale. Nous exploitons notre ampleur et notre agilité pour libérer la pleine puissance de Kraft Heinz à travers un portefeuille de six plateformes de produits axés sur le consommateur. En tant que citoyens du monde, nous nous engageons à avoir un impact durable et éthique tout en contribuant à nourrir la planète de manière saine et responsable. Pour en savoir plus sur notre parcours, visitez www.kraftheinzcompany.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

