Alimentation scolaire - Le Chantier pour un programme d'alimentation scolaire universel au Québec salue l'investissement historique du gouvernement du Canada





MONTRÉAL, le 3 avril 2024 /CNW/ - Le Chantier pour un programme d'alimentation scolaire universel au Québec (PASUQ) salue l'investissement historique de 1 milliard $ sur cinq ans annoncé par le gouvernement du Canada, lundi. Les membres du Chantier PASUQ souhaitent maintenant que le gouvernement du Québec utilise ces sommes pour jeter les bases d'un programme d'alimentation scolaire universel visant, ultimement, à offrir des repas sains et durables, à coûts abordables, dans l'ensemble des écoles québécoises.

Le Chantier PASUQ, qui regroupe l'Association québécoise de la garde scolaire, la Cantine pour tous, le Club des petits déjeuners, le Collectif québécois de la Coalition pour une saine alimentation scolaire, le Conseil du système alimentaire montréalais, le Dépôt, Équiterre et la Tablée des chefs, plaide depuis plusieurs mois pour de tels investissements publics visant à combler le retard du Québec et du Canada en matière d'alimentation scolaire. Ils ont notamment lancé la campagne Bien manger à l'école, l'automne dernier, afin de sensibiliser et mobiliser la population pour la création d'un PASUQ.

« La création d'un programme d'alimentation scolaire universel au Québec aurait des impacts bénéfiques majeurs en matière de santé publique, de réduction des inégalités sociales, de réussite éducative, d'économie et d'environnement, en plus d'alléger significativement la charge mentale des parents. Cette annonce majeure du gouvernement du Canada constitue une étape importante vers l'atteinte de cet objectif », souligne Danie Martin, coordonnatrice du Collectif québécois de la Coalition pour une saine alimentation scolaire.

Création d'un comité de travail au Québec

Les membres du Chantier PASUQ réitèrent par ailleurs leur demande formulée au gouvernement du Québec, ces derniers mois, afin que soit créé rapidement un comité de travail réunissant le ministère de l'Éducation, les organismes oeuvrant en alimentation scolaire et les autres ministères interpellés par le projet.

Un tel comité permettrait à tous les acteurs concernés de travailler ensemble à l'élaboration et la mise en oeuvre d'un programme adapté aux réalités québécoises.

À propos du Chantier pour un programme d'alimentation scolaire universel au Québec

Le Chantier PASUQ réunit plusieurs partenaires oeuvrant dans les domaines de l'alimentation scolaire, de la sécurité alimentaire, de l'environnement et du développement durable, ainsi que de la garde scolaire. Il a pour objectif de documenter, d'évaluer et de brosser un portrait des pratiques de l'alimentation scolaire afin d'émettre des recommandations concertées en vue de l'implantation éventuelle d'un Programme d'alimentation scolaire universel au Québec. Le projet est une initiative du Club des petits déjeuners et des membres du Collectif québécois de la Coalition pour une saine alimentation scolaire.

3 avril 2024

