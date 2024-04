L'application BRImo de Bank Rakyat Indonesia dépasse les 30 millions d'utilisateurs et fait progresser l'inclusion financière





Avec une base d'utilisateurs florissante, l'application étend numériquement les services axés sur le client de la banque tout en révolutionnant le paysage bancaire indonésien.

JAKARTA, Indonésie, 3 avril 2024 /PRNewswire/ -- BRImo de PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk. (IDX: BBRI) dévoile le succès majeur de BRImo, son application phare dédiée aux services bancaires mobiles accessibles à tout moment et en tout lieu. Lancée en 2019, BRImo a déjà augmenté sa base de données de 2,9 millions à 31,6 millions d'utilisateurs et a atteint une valeur de transaction de 4 158 milliards de roupies indonésiennes en décembre 2023. Ce chiffre a dépassé la portée de nombreuses autres solutions bancaires mobiles de ses pairs.

La base d'utilisateurs en plein essor de BRImo démontre l'engagement de BRI à promouvoir l'éducation et l'inclusion financières. BRImo aide BRI à transformer le paysage bancaire indonésien en un environnement plus inclusif, plus accessible, plus centré sur l'utilisateur et axé sur le mobile.

BRImo permet aux utilisateurs de bénéficier de diverses fonctionnalités dans l'application, notamment l'ouverture transparente d'un compte numérique dans 11 devises et l'accès à 5 ans d'historique des transactions. En outre, les utilisateurs peuvent bénéficier d'options d'épargne multidevises, de la gestion des envois de fonds internationaux, de services de conversion de devises et de paiements transfrontaliers basés sur des codes QR. Les transactions sans numéraire et le suivi financier de l'application aident les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) à se développer en facilitant la gestion financière. Elle tire parti de la forte présence de BRI pour étendre les services bancaires aux détaillants dans les zones urbaines.

En quête de fiabilité maximale, BRImo est dotée d'une technologie de pointe qui garantit un taux de réussite des transactions de 99,8 %. L'application offre également une sécurité des données avancée grâce à diverses certifications mondiales et à des mesures multicouches, notamment la reconnaissance faciale, les empreintes digitales, les codes PIN, les OTP et les mots de passe.

En tant que l'une des plus grandes institutions financières d'Indonésie, BRI cherche en permanence à créer de la valeur économique et sociale, tout en contribuant à préserver l'environnement. Les services mobiles de BRImo contribuent aux efforts de la banque en favorisant les transactions sans papier et en aidant à réduire les émissions liées au transport des clients. BRImo a potentiellement aidé les utilisateurs à réduire leur empreinte carbone de 597 105 kgCO2e jusqu'en 2023, tout en facilitant l'inclusion financière en améliorant l'accès aux services bancaires.

« Se concentrer sur l'excellence de la clientèle a été au coeur du parcours de BRImo. La croissance impressionnante de BRImo reflète sa réactivité aux besoins des clients, et nous nous efforçons d'innover en simplifiant les processus bancaires et en permettant aux clients d'utiliser les fonctions exceptionnelles de BRImo », a conclu Sunarso, président directeur de BRI.

Pour en savoir plus sur BRI et BRImo, rendez-vous sur www.bri.co.id

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2377200/Bank_Rakyat_Indonesia.jpg

2 avril 2024 à 23:29

