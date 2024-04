European Wellness se distingue à l'AMWC 2024 à Monaco, avec le professeur Dr Mike Chan et le professeur Dr Roni Moya en tant que conférenciers sur les cellules souches de la faculté





MONTE-CARLO, Monaco, 3 avril 2024 /PRNewswire/ -- L'European Wellness Biomedical Group (EWBG), pionnier mondial de la biotechnologie et de la médecine biorégénérative, est heureux d'annoncer sa participation exceptionnelle au 22e Congrès mondial de médecine esthétique et anti-âge (AMWC) 2024, qui s'est tenu à Monaco du 27 au 29 mars. En tant que 2 des 3 principaux intervenants sur les cellules souches de la faculté, le professeur Dr Mike Chan, Dato'Sri, et le professeur Dr Roni Moya, de l'EWBG ont apporté des éclaircissements sur l'événement, qui est bien connu pour rassembler les plus grands spécialistes mondiaux de la médecine esthétique et anti-âge.

Ils ont séduit les délégués par leurs recherches pionnières et leurs innovations cliniques en matière de médecine biorégénérative, plaçant l'EWBG à la pointe de l'industrie.

Mike Chan, connu pour ses travaux pionniers et novateurs sur les cellules souches et la médecine biorégénérative, a présenté ses derniers résultats de recherche, qui promettent de transformer la façon dont les maladies liées à l'âge sont traitées. Son exposé, intitulé « Cellules souches et peptides pour l'inversion de l'âge et la longévité de précision en médecine biorégénérative », portait sur le potentiel de la thérapie par les cellules souches précurseurs ciblées, spécifiques aux organes et au cerveau, pour augmenter la durée de vie et améliorer l'espérance de vie par le biais de la durée de vie des cellules, a reçu un accueil très favorable de la part du public.

Roni Moya, expert en médecine esthétique, a parlé des nouvelles méthodes de traitement esthétique et anti-âge qui mettent l'accent sur la sécurité des patients et les résultats naturels. Sa présentation, intitulée « Innovations dans les techniques pratiques de thérapie cellulaire en biomédecine régénérative », soulignait l'importance d'intégrer les nouvelles technologies tout en respectant les normes éthiques dans les procédures cosmétiques.

La présence des deux éminents conférenciers à l'AMWC 2024 démontre l'engagement d'EWBG à faire progresser les sciences médicales au profit de l'humanité. Leurs discours ont suscité des réactions passionnées et donné lieu à des conversations sur l'avenir de la médecine et les implications éthiques du développement des technologies.

La participation de l'EWBG à l'AMWC 2024 démontre le rôle de l'organisation en tant que modèle d'innovation dans le secteur médical. Alors que nous naviguons entre les défis et les opportunités du paysage médical en constante évolution, l'EWBG s'engage à poursuivre les nouvelles frontières et les innovations en matière de santé et de bien-être.

