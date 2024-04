Poisson d'avril : HGrégoire offre de se procurer sa voiture de rêve grâce à l'intelligence artificielle





Fidèle à ses habitudes, HGrégoire a de nouveau fait réagir avec une campagne spéciale pour le poisson d'avril. Le canular consistait à offrir la possibilité de créer et commander la voiture de leur rêve aux clients qui visitent le site Internet de la compagnie.

Grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle, le système générait une image personnalisée de la voiture selon les critères entrés par l'utilisateur, puis lui permettait de passer la commande. Cette campagne fut lancée en grande pompe sur les réseaux sociaux de HGrégoire, en plus de partenariats avec des influenceurs bien connus.

« Ayant récemment célébré ses 30 ans d'existence, HGrégoire s'est établie en tant qu'experte dans le domaine des véhicules neufs et d'occasion. Pourquoi ne pas mettre à profit cette expertise pour créer la voiture de rêve pour nos clients? Chaque véhicule est conçu spécialement selon leurs choix, offrant ainsi une expérience unique et différente de toutes les autres sur le marché, explique Harry Kasparian, vice-président marketing chez HGrégoire. Les consommateurs ont sans aucun doute pris plaisir à interagir avec notre plateforme, et nous sommes ravis de constater l'engouement envers cette campagne et notre marque. »

Au total, plus de 10 000 voitures ont été générées sur la plateforme, et les utilisateurs continuent de s'amuser à en créer à ce jour. HGrégoire a enregistré une hausse de 300% de visite sur son site Internet en cette journée. Les publications sur les réseaux sociaux de HGrégoire ont été vues par plus de 1.5 million de personnes, comprenant les partenariats multiples avec des influenceurs.

