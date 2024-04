CN dépose un prospectus préalable visant l'émission de titres d'emprunt





MONTRÉAL, 02 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd'hui qu'il a déposé un prospectus préalable auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada ainsi qu'une déclaration d'inscription auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, aux termes desquels le CN peut émettre des titres d'emprunt sur les marchés financiers canadiens et américains au cours des prochains 25 mois.

Le CN prévoit affecter le produit net tiré de la vente de titres d'emprunt aux termes du prospectus préalable à ses besoins généraux, ce qui pourrait comprendre le remboursement et le refinancement de titres d'emprunt en circulation, le rachat de ses actions, des acquisitions et d'autres occasions d'affaires.

Une déclaration d'inscription relative à ces titres a été déposée auprès de la SEC, mais elle n'a pas encore pris effet. Ces titres ne peuvent être vendus et aucune offre d'achat visant ces titres ne peut être acceptée avant la prise d'effet de la déclaration d'inscription. Le présent communiqué ne constitue en aucune façon une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres, et aucun des titres ne sera vendu dans un territoire dans lequel il serait illégal d'effectuer une offre, une sollicitation ou une vente de ce genre avant l'inscription ou la prise d'effet en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ce territoire.

Un exemplaire du prospectus préalable sera accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, au www.sedarplus.ca, ou sur le site Web de la SEC, au www.sec.gov. Il est également possible d'en obtenir des exemplaires auprès du secrétaire général, Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 935, rue de La Gauchetière Ouest, Montréal (Québec) H3B 2M9 (téléphone : 514 399-7091).

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l'économie, aux clients et aux collectivités qu'il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. Le réseau du CN relie les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 18 800 milles. Le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l'égard des programmes de responsabilité sociale et de l'environnement.

Sources:

Médias Investisseurs Jonathan Abecassis Stacy Alderson Directeur Affaires publiques et Vice-présidente adjointe Relations avec les médias Relations avec les investisseurs 438 455-3692

[email protected] 514 399-0052

[email protected]

2 avril 2024 à 17:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :