Cintas reconnu par Newsweek parmi les meilleurs lieux de travail pour la diversité aux des États-Unis en 2024





Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS) est reconnu par Newsweek comme l'un des meilleurs lieux de travail des États-Unis pour la diversité en 2024 pour son engagement continu à construire un milieu de travail diversifié et inclusif. Cintas promeut les initiatives de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI) depuis plus de 20 ans grâce à des programmes tels que les Groupes de ressources d'entreprises partenaires (PBRG), qui sont conçus pour optimiser le leadership et les compétences interpersonnelles et renforcer la sensibilisation. La société s'engage également en faveur de la diversité et de l'inclusion par l'entremise de son programme de diversité des fournisseurs et à ses efforts philanthropiques.

« La diversité et l'inclusion forment les bases de notre entreprise depuis sa création par notre fondateur, Dick Farmer », déclare Todd Schneider, président et chef de la direction de Cintas. « Promouvoir un environnement dans lequel nos employés-partenaires se sentent autonomes, respectés et inspirés est essentiel au succès à long terme de notre entreprise et de nos employés-partenaires. C'est un honneur d'être à nouveau reconnus pour ces efforts. »

La liste des meilleurs employeurs pour la diversité 2024 de Newsweek a été élaborée en partenariat avec le cabinet d'étude mondial Plant-A Insights Group, qui a mené une enquête qui comprenait une évaluation des données accessibles publiquement, des discussions et des entretiens avec des responsables des RH et des enquêtes en ligne confidentielles à grande échelle organisées auprès des employés des entreprises américaines. L'enquête menée auprès de plus de 220 000 personnes comprend une représentation dans plus de 1,5 million d'entreprises en Amérique, ce qui en fait l'une des plus grandes études indépendantes des employés aux États-Unis.

« Le fait de pouvoir compter sur des employés-partenaires avec des horizons variés et des perspectives uniques contribue à favoriser l'innovation, la résolution de problèmes et l'optimisation des résultats », déclare Max Langenkamp, vice-président principal des ressources humaines et responsable de la diversité de Cintas. « Nous nous engageons à autonomiser et à sensibiliser nos employés-partenaires afin qu'ils puissent être eux-mêmes, en toute confiance, et donner leur meilleur d'eux-mêmes. »

À propos de Cintas Corporation

Cintas Corporation aide plus d'un million d'entreprises de tous types et de toutes tailles à être prêtes (Readytm) à ouvrir leurs portes en toute confiance chaque jour en fournissant des produits et des services permettant que les installations et les employés de leurs clients soient toujours propres, en sécurité et présentant bien. Avec des offres comprenant des uniformes, des tapis, des vadrouilles, des serviettes, des fournitures pour sanitaires, des points d'eau sur le lieu de travail, des produits de premiers secours et de sécurité, des points pour le lavage des yeux, des formations à la sécurité, des extincteurs, des systèmes de gicleurs et un service d'alarme, Cintas aide ses clients à être prêts (Readytm) pour la journée de travail (Workday®). Basée à Cincinnati, Cintas est une entreprise publique du Fortune 500, cotée sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole CTAS. Elle fait partie de l'indice Standard & Poor's 500 et de l'indice Nasdaq-100.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

2 avril 2024 à 15:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :