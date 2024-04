ExxonMobil lance une nouvelle marque de produits de cire : Prowaxxtm





Exxon Mobil Corporation, qui est au service des clients du secteur des cires depuis plus de 125 ans, affirme son engagement envers l'industrie en lançant une nouvelle marque de produit, Prowaxxtm. Cette nouvelle architecture permet de différencier les cires et entre en vigueur le 1er avril.

« Prowaxx est plus qu'un nouveau nom », déclare Kyle Davis, directeur des ventes de spécialités mondiales chez ExxonMobil Waxes. Le lancement de Prowaxx témoigne d'une volonté stratégique d'investir dans l'avenir de la cire, en créant une convention de dénomination évolutive pour les nouvelles offres. Prowaxx sert de point d'ancrage au portefeuille de produits, avec une différenciation entre les types de cires et une plus grande clarté adaptée à la prise de décision des clients.

« Les applications de la cire sont en constante évolution et les clients attendent toujours plus de nos produits », déclare M. Davis. « En lançant Prowaxx, ExxonMobil Waxes investit dans l'avenir de ses activités et de celles de ses clients. »

ExxonMobil s'est engagé à développer et à utiliser des produits et des procédés technologiques qui lui permettent d'augmenter la production de cire dans l'ensemble de son réseau mondial. La société fabrique plus de cire en développant continuellement une compréhension approfondie des molécules de cire, en intégrant ses opérations pour établir une vue à 360 degrés du processus de fabrication de la cire et en se familiarisant avec les tendances changeantes des diverses applications de la cire.

« Le lancement de Prowaxx marque le début d'une nouvelle ère pour ExxonMobil Waxes, mais nous continuons à donner la priorité à une grande qualité, fiabilité, flexibilité, intégrité des produits et à des performances supérieures », déclare M. Davis. « Les produits de cire utilisés par nos clients seront toujours disponibles, mais sous un nouveau nom. Quel que soit le type de cire dont vous avez besoin, Prowaxx a ce qu'il vous faut, de la cire molle pour l'encartage à la cire entièrement raffinée pour les bougies et les applications rhéologiques. »

ExxonMobil continuera à développer des cires à la pointe de l'industrie, en s'appuyant sur ses ressources mondiales et sa vaste expérience. Les produits Prowaxx comprendront Prowaxx Fully Refined Wax, Prowaxx Semi-Refined Wax et Prowaxx Slack Wax. Rendez-vous sur https://www.exxonmobil.com/en/wax/prowaxx et regardez la vidéo ci-dessous pour en savoir plus.

À propos d'ExxonMobil Waxes

Depuis plus de 125 ans, ExxonMobil est la référence en matière de leadership technologique dans l'industrie des cires. ExxonMobil est le fournisseur de cires de choix pour nos clients, offrant une qualité de produit constante tout en garantissant un approvisionnement fiable pour les produits que nous offrons. Avec des sites stratégiquement placés dans le monde entier, ExxonMobil offre des produits fabriqués localement et une variété d'options logistiques.

À propos d'ExxonMobil

ExxonMobil, l'une des plus grandes entreprises internationales cotées en bourse dans le domaine de l'énergie et de la pétrochimie, crée des solutions qui améliorent la qualité de vie et répondent aux besoins changeants de la société.

Les principales activités de l'entreprise, Upstream, Product Solutions et Low Carbon Solutions, fournissent des produits qui facilitent la vie moderne, notamment à travers l'énergie, les produits chimiques, les lubrifiants et les technologies de réduction des émissions. ExxonMobil possède un portefeuille de ressources de premier plan et est l'une des plus grandes entreprises intégrées de carburants, de lubrifiants et de produits chimiques au monde. ExxonMobil possède et exploite également le plus grand réseau de pipelines de CO2 aux États-Unis. En 2021, ExxonMobil a annoncé des plans de réduction des émissions de gaz à effet de serre de type 1 et 2 d'ici 2030 pour les actifs exploités par rapport aux niveaux de 2016. Ces plans visent à réduire de 20 à 30 % l'intensité des gaz à effet de serre à l'échelle de l'entreprise, de 40 à 50 % l'intensité des gaz à effet de serre des activités en amont, de 70 à 80 % l'intensité du méthane à l'échelle de l'entreprise et de 60 à 70 % l'intensité du brûlage à la torche à l'échelle de l'entreprise.

Grâce aux progrès technologiques et au soutien de politiques gouvernementales claires et cohérentes, ExxonMobil a pour objectif de réduire à zéro les émissions de gaz à effet de serre de type 1 et 2 de ses actifs d'ici 2050. Pour en savoir plus, rendez-vous sur exxonmobil.com et ExxonMobil's Advancing Climate Solutions.

