Développement du secteur manufacturier - 4,25 M$ à STIQ pour renforcer la compétitivité des PME manufacturières québécoises

QUÉBEC, le 2 avril 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 4,25 millions de dollars à l'association d'entreprises québécoises Sous-traitance industrielle Québec (STIQ). Ce soutien lui permettra d'appuyer le déploiement du programme Podium Manufacturier II, qui vise à accroître la performance et l'efficacité des PME évoluant dans le secteur industriel québécois et à resserrer leurs liens au sein des chaînes d'approvisionnement locales.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

À l'instar de la première phase, Podium Manufacturier II visera à intervenir directement auprès d'entreprises manufacturières québécoises, et ce, au cours des trois prochaines années. Le programme a pour but d'améliorer leur performance et leur compétitivité grâce à la réalisation de projets adaptés.

« Par ce soutien, on veut promouvoir le talent québécois auprès des donneurs d'ordres, pour les encourager à faire affaire avec les entreprises et les PME d'ici. Ça permet de bâtir une économie plus résiliente face aux nouveaux enjeux du commerce international. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Fondée en 1987, STIQ (Sous-traitance industrielle Québec) est une association multisectorielle d'entreprises québécoises qui a pour mission de développer les relations d'affaires et d'améliorer la compétitivité des entreprises manufacturières afin de favoriser l'essor de notre économie.

En 2021, STIQ a reçu un appui financier de 2,4 millions de dollars du gouvernement du Québec pour le déploiement du programme Podium Manufacturier.

