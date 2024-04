Minute Rice(MD) dévoile le résultat du renouvellement de son identité de marque à l'occasion du lancement des nouveaux emballages de l'ensemble de sa gamme de produits





TORONTO, 02 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Riviana Foods Canada Corporation (« Riviana ») dévoile officiellement la nouvelle identité de marque des produits de la gamme Minute Rice MD , dont les quatre riz à cuisson rapide, les huit tasses de riz à chauffer au four à micro-ondes et le tout nouveau riz à la mexicaine minute.



Depuis son lancement en 1949, la marque Minute RiceMD a la confiance et la faveur des ménages canadiens; le renouvellement de son identité ne change rien à la qualité de ses produits. En transformant son identité de marque, Minute RiceMD veut rejoindre un public qui cherche à rehausser l'expérience de l'heure du repas. La marque Minute RiceMD propose des solutions de repas à la fois fiables, pratiques, saines et inspirantes, pour accorder au riz la place qui lui revient. Avec ses nouveaux emballages, la marque Minute RiceMD vise les personnes en quête de solutions simples qui éliminent la pression et le stress de la préparation des repas.

« La nouvelle campagne et les emballages renouvelés de Minute Rice incarnent l'essence intemporelle de la marque tout en répondant aux besoins des consommateurs d'aujourd'hui. » Garima Patodia, cheffe de marque principale de la gamme des produits de riz chez Riviana. « La relance de la marque témoigne de l'importance que nous accordons à la qualité et à la commodité, mais également de notre résolution de permettre aux Canadiens de cuisiner avec confiance et fierté, que ce soit en solo, pour nourrir leur famille ou pour recevoir leurs amis. »

Pour concevoir et positionner la nouvelle identité de marque, Minute RiceMD a collaboré avec Bridgemark , une agence de marketing intégré. Elemental , agence de publicité et de marketing de Toronto, s'est occupée des réseaux sociaux, du numérique, de la création de la campagne visant les consommateurs et du placement publicitaire. Pour augmenter la portée de la campagne, Minute RiceMD a retenu les services de Fairweather , qui a créé une publicité télé intelligente. Cette publicité visant l'engagement en invitant le public à partager ses créations Minute RiceMD peut être vue en cliquant ici . On estime que cette nouvelle campagne de marketing multicanal englobant la télévision intelligente, les réseaux sociaux, le numérique et la publicité en magasin permettra à Minute RiceMD de joindre plus de 7 millions de Canadiens.

Pour en savoir plus, visitez le site à l'adresse minuterice.ca . Les produits de la marque Minute RiceMD sont offerts dans la plupart des épiceries principales du Canada.

À propos de Riviana Foods Canada Corporation :

Riviana Foods Canada Corporation (« Riviana ») est une entreprise qui traite, commercialise et distribue des produits de riz et de pâtes fraîches de marque et de marque maison au Canada. La famille des marques bien connues de Riviana comprend Minute RiceMD, Tilda® et Olivieri®. Riviana, qui a son siège social à Toronto, au Canada, est une filiale en propriété exclusive de Riviana Foods Inc., première entreprise de riz en importance aux États-Unis.

À propos de la marque Minute Rice MD :

Depuis son lancement en 1949, la marque Minute RiceMD permet aux Canadiens de préparer des repas aussi satisfaisants que délicieux en aussi peu que 5 minutes. La gamme de produits Minute RiceMD comprend du riz à cuisson rapide prêt en 5 ou 10 minutes, selon le type, de même que du riz à réchauffer 1 minute au four à micro-ondes offert en coupes individuelles pratiques sans BPA.

