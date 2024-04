ExaGrid nommé finaliste aux Network Computing Awards 2024





ExaGrid ®, la seule solution de stockage de sauvegarde hiérarchisé du marché, annonce aujourd'hui sa nomination dans huit catégories aux Network Computing Awards. Les lauréats de cette année seront annoncés lors de la cérémonie de remise des prix à Londres le 23 mai 2024.

ExaGrid est nommé finaliste dans les catégories suivantes :

Produit de protection des données de l'année ? ExaGrid Tiered Backup Storage

Produit de stockage de l'année ? ExaGrid Tiered Backup Storage

Prix du retour sur investissement ? ExaGrid Tiered Backup Storage

Produit du hardware de l'année ? ExaGrid Tiered Backup Storage

Prix du service à la clientèle ? ExaGrid

Produit de l'année ? ExaGrid Tiered Backup Storage

Entreprise de l'année ? ExaGrid

Le vote pour déterminer le gagnant de chaque catégorie est en cours. En outre, le dispositif EX189 d'ExaGrid est nommé pour le prix « Bench Tested Product of the Year » (déterminé par les juges après une évaluation indépendante du produit).

« C'est pour nous un honneur d'être nominés aux Network Computing Awards de cette année », déclare Bill Andrews, président et CEO, ExaGrid. « ExaGrid a continué d'innover pour offrir la meilleure solution de stockage de sauvegarde du secteur. En 2024, nous avons lancé une nouvelle gamme de produits 2U à haute densité pour optimiser l'efficience de l'espace des racks. Nous continuons de croître en tant qu'entreprise et restons à l'avant-garde du secteur en offrant le meilleur support client en attribuant des ingénieurs de support L2 à chaque client, dans le monde entier. Notre stockage de sauvegarde hiérarchisé offre la sécurité la plus complète de toutes les solutions de stockage de sauvegarde, y compris la récupération en cas de ransomware. Nous sommes reconnaissants envers Network Computing pour ces nominations et attendons avec impatience la cérémonie de remise des prix en mai. »

À propos d'ExaGrid

Le système de stockage de sauvegarde hiérarchisé que fournit ExaGrid comporte une zone d'application unique sur cache disque, un référentiel de conservation à long terme et une architecture expansive. La zone d'application d'ExaGrid permet d'obtenir les sauvegardes, les restaurations et les récupérations de machines virtuelles instantanées les plus rapides. Le référentiel de conservation est associé au coût de conservation à long terme le moins élevé. L'architecture expansive d'ExaGrid intègre des appliances complètes et garantit une fenêtre de sauvegarde de longueur fixe à mesure que le volume de données augmente, éliminant ainsi la nécessité de coûteuses mises à niveau par chariots élévateurs et l'obsolescence des produits. ExaGrid propose la seule approche de stockage de sauvegarde à deux paliers avec un niveau non orienté réseau, des suppressions retardées et des objets immuables à récupérer après une attaque par rançongiciel.

ExaGrid dispose de points de vente physiques et d'ingénieurs systèmes d'avant-vente dans les pays suivants : Argentine, Australie, Benelux, Brésil, Canada, Chili, CEI, Colombie, République tchèque, France, Allemagne, Hong Kong, Inde, Israël, Italie, Japon, Mexique , Pays nordiques, Pologne, Portugal, Qatar, Arabie saoudite, Singapour, Afrique du Sud, Corée du Sud, Espagne, Turquie, Émirats arabes unis, Royaume-Uni, États-Unis et dans d'autres régions.

Rendez-vous sur exagrid.com ou rejoignez-nous sur LinkedIn. Découvrez ce que nos clients ont à dire sur leurs propres expériences avec ExaGrid et apprenez pourquoi ils passent maintenant beaucoup moins de temps sur le stockage de sauvegarde dans les success stories de nos clients. ExaGrid est fier de son score NPS : +81 !

ExaGrid est une marque déposée d'ExaGrid Systems, Inc. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

