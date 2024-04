Une enveloppe commémorative souligne le centenaire de l'Aviation royale canadienne





L'Aviation royale canadienne célèbre ses 100 ans en tant qu'élément militaire distinct au Canada

OTTAWA, ON, le 2 avril 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Postes Canada a émis une enveloppe commémorative pour le 100e anniversaire de l'Aviation royale canadienne (ARC).

Bien que des milliers de personnes du Canada aient oeuvré au sein des services aériens de la Grande-Bretagne pendant la Première Guerre mondiale, ce n'est qu'après la guerre que l'aviation militaire intègre définitivement l'organisation de défense du Canada.

En 1920, le gouvernement autorise la création temporaire de l'Aviation canadienne, à temps partiel. Après avoir reçu la désignation « royale » du roi George V, elle devient le 1er avril 1924 une composante permanente de la défense canadienne.

L'ARC est chargée de défendre et de protéger l'espace aérien du Canada et de l'Amérique du Nord. Elle vient aussi régulièrement en aide aux opérations de recherche et sauvetage et aux régions touchées par des catastrophes naturelles et elle contribue à d'importants déploiements militaires canadiens en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie.

À propos de l'enveloppe commémorative

Le recto de l'enveloppe commémorative présente un collage de photographies officielles du ministère de la Défense nationale. Les images donnent un aperçu historique de la flotte et du travail de l'ARC au fil des 100 dernières années.

Postes Canada et l'ARC ont travaillé en étroite collaboration pour créer cette enveloppe commémorative, notamment en choisissant ensemble les images des différents appareils représentés.

Le verso de l'enveloppe présente la cocarde de l'ARC, une feuille d'érable rouge entourée d'un anneau bleu. Le design de la cocarde actuelle, qui comporte une feuille d'érable stylisée à 11 pointes, a été introduit en 1965.

L'enveloppe commémorative est oblitérée à Borden, en Ontario. La Base des Forces canadiennes Borden, anciennement la base de l'ARC Borden, est le lieu de naissance de l'Aviation royale canadienne et la base d'attache de la plus importante escadre d'instruction des Forces armées canadiennes.

Une enveloppe commémorative est un article de collection postal. Elle ne peut donc pas être postée. Postes Canada a comme tradition d'émettre des enveloppes commémoratives pour souligner des événements ou des dates d'importance nationale ou internationale.

L'enveloppe commémorative est en vente sur postescanada.ca et peut être commandée dans les comptoirs postaux partout au pays.

