Gala des chambres de commerce 2024 : la FCCQ dévoile les finalistes !





MONTRÉAL, le 2 avril 2024 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce (FCCQ) du Québec est fière d'annoncer aujourd'hui le nom de ses 21 finalistes du Gala des chambres de commerce. Présenté par le Régime d'assurance collective des chambres de commerce (RACCC), le gala aura lieu le 14 mai 2024 prochain au Centre de Congrès de Saint-Hyacinthe.

Chaque année, le Gala des chambres de commerce célèbre la gestion et le savoir-faire des administrateurs et de leurs équipes sur l'ensemble des régions du Québec. Les prix visent à reconnaître les chambres de commerce ou les personnes actives dans le réseau des chambres qui se sont démarquées par des réalisations exceptionnelles au cours de l'année précédente.

« Bravo aux chambres finalistes ! Le Gala des chambres est une occasion unique de mettre en lumière le travail acharné accompli tout au long de l'année par les chambres de commerce et leurs équipes. Leur soutien aux entrepreneurs et à leur communauté contribue grandement au dynamisme économique de nos régions », a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

Le jury du concours du Gala des chambres de commerce s'est réuni le 22 mars pour choisir les finalistes.

« C'est avec un immense honneur que nous prenons part chaque année à cette magnifique célébration, qui met de l'avant la contribution des chambres de commerce au tissu social et entrepreneurial du Québec. Leur présence dans nos différentes régions est ainsi cruciale pour notre développement économique », a ajouté Martial Laniel, Directeur pour le Québec du Régime d'assurance collective des chambres de commerce (RACCC) et commanditaire principal de la Grande Rencontre et du Gala des chambres de commerce.

« La liste des finalistes témoigne du talent ainsi que de l'engagement des chambres et de leurs équipes qui font la force de notre réseau. Nous sommes très fiers de pouvoir le célébrer ensemble à l'occasion de cette grande soirée. Au plaisir de vous retrouver à Saint-Hyacinthe au Gala des chambres de commerce ! », a conclu Charles Milliard.

Finalement, la FCCQ remercie ses partenaires, le Régime d'assurance collective des chambres de commerce (RACCC), Vendere, FlagShip, l'Institut de Leadership et Tourisme Montérégie, pour leur soutien apporté au Gala des chambres.

Inscription au Gala des chambres de commerce

Les inscriptions au gala sur le site internet officiel de la Grande Rencontre et du gala, au https://lagranderencontre.fccq.ca/

Les finalistes :

Catégorie Hommage au bénévolat - Prix Arthur P. Earle

Antonio Hortas, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Manicouagan

commerce et d'industrie de Manicouagan Donald Angers , président de la Chambre de commerce et d'industrie de Shawinigan

, président de la commerce et d'industrie de Marc-André Thibault, trésorier de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis

commerce et d'industrie du Grand Lévis Catégorie Leadership - Prix Jean-Paul Létourneau

Jade Poitras Bessette , directrice générale de la Chambre de commerce du Grand Joliette

, directrice générale de la commerce du Grand Joliette David Bergeron , directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Roussillon

, directeur général de la commerce et d'industrie du Grand Roussillon Julie La Rochelle , présidente-directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Vallée-du- Richelieu

Catégorie Recrutement

Chambre de commerce Brandon

commerce Brandon Chambre de commerce du Grand Joliette

commerce du Grand Joliette Chambre de commerce et d'industries de Trois-Rivières

Catégorie Initiative coup de coeur

Chambre de commerce de l'Est de Montréal

commerce de l'Est de Montréal Chambre de commerce et d'industrie de Laval

commerce et d'industrie de Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Félicien

commerce et d'industrie de Saint-Félicien Chambre de commerce et d'industrie Thérèse-De Blainville

Catégorie Développement durable

Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu

commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu Chambre de commerce et d'industrie de Shawinigan

commerce et d'industrie de Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord

Catégorie Chambre de commerce de l'année (276 membres et plus)

Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges

commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges Chambre de commerce du Grand Joliette

commerce du Grand Joliette Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis

commerce et d'industrie du Grand Lévis Chambre de commerce et d'industrie Thérèse-De Blainville

Catégorie Chambre de commerce de l'année (275 membres et moins)

Chambre de commerce Brandon

Grâce à son vaste réseau de près de 120 chambres de commerce et plus de 1000 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45?000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des chambres de commerce du Québec

2 avril 2024 à 12:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :