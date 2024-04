La Bourse Claudine et Stephen Bronfman en art contemporain 2024 de 120 000$ octroyée aux artistes en émergence Lynn Kodeih de l'UQAM et Kuh Del Rosario de Concordia





Lien vers le communiqué en anglais

MONTRÉAL, le 2 avril 2024 /CNW/ - Lynn Kodeih, artiste et diplômée à la maîtrise en arts visuels et médiatiques de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), ainsi que Kuh Del Rosario, artiste et diplômée à la maîtrise en beaux-arts de l'Université Concordia, remportent la Bourse Claudine et Stephen Bronfman en art contemporain 2024 d'une valeur de 60?000 $ chacune.

Les lauréates auront également le privilège de présenter leurs oeuvres dans un kiosque dédié lors de la foire d'art contemporain Plural 2024, présentée du 12 au 14 avril 2024 à Montréal.

Octroyée depuis 15 ans, la Bourse Claudine et Stephen Bronfman en art contemporain, l'une des plus prestigieuses au Canada, offre aux personnes lauréates la reconnaissance et le soutien indispensables au perfectionnement de leurs oeuvres et à l'avancement de leurs recherches créatrices. Les artistes en émergence reçoivent cette bourse à un moment particulièrement important de leurs parcours, lors de leur transition de la sphère universitaire au milieu professionnel. D'une durée de deux ans, la Bourse est remise chaque année à deux personnes finissantes ou diplômées d'une maîtrise ou d'un doctorat en arts visuels ou médiatiques de la Faculté des arts de l'UQAM et de la Faculté des beaux-arts de l'Université Concordia.

Un engagement depuis 15 ans

« Depuis 15 ans, nous encourageons les artistes émergents, parmi les meilleurs, en leur donnant toutes les chances pour entamer leur carrière avec succès, affirment Claudine et Stephen Bronfman. En leur offrant des lieux pour présenter leurs oeuvres, comme la foire d'art contemporain Plural, cela leur garantit une plus grande visibilité au sein de l'écosystème artistique », ajoutent-ils.

« Je tiens à féliciter la nouvelle lauréate Lynn Kodeih qui, grâce au soutien précieux des Bronfman, a désormais la possibilité d'entamer une carrière artistique professionnelle et libre d'explorer différents horizons de création. Depuis plusieurs années, la Bourse Bronfman contribue à l'essor d'une relève talentueuse en arts visuels provenant de nos universités », souligne Joanne Lalonde, doyenne à la Faculté des arts de l'UQAM.

« Cette bourse permet aux artistes émergents de se consacrer entièrement à leur art après l'obtention de leur diplôme. Grâce à la générosité de Claudine et Stephen Bronfman, Kuh Del Rosario bénéficiera de cette distinction pour ses explorations artistiques, ajoute Annie Gérin, doyenne de la Faculté des Beaux-arts de l'Université Concordia. Nous félicitons Kuh Del Rosario et remercions chaleureusement les Bronfman pour leur appui à la relève

artistique. »

Les lauréates 2024

Lynn Kodeih - UQAM

« Cette reconnaissance et ce soutien de la Bourse Claudine et Stephen Bronfman me permettront de me consacrer à mon travail de recherche et de création. Je travaille pour rendre visibles des enjeux de pouvoir et de violences systémiques et je me concentre sur des problématiques urgentes au sein de ma communauté locale et élargie. À un moment de l'histoire où beaucoup d'artistes vivent la censure ou une tyrannie du silence, je suis chanceuse de pouvoir poursuivre mon projet qui aborde la notion de la langue, à la fois comme outil d'oppression et d'oblitération, de résistance et de filiation. »

Biographie

Lynn Kodeih est une artiste-chercheure libano-canadienne, basée à Tiohtià:ke/Mooniyang/Montréal depuis 2020. Axée sur l'imbrication entre l'art et le politique, sa pratique est à la croisée de la textualité et l'autothéorie, la vidéo et l'installation. Elle s'intéresse aux notions de frontières dans une posture décoloniale et se préoccupe du territoire dépossédé, colonisé, quitté par le déplacement forcé. Ses oeuvres ont été présentées au Canada et à l'international, en l'occurrence à la Galerie de l'UQAM (Montréal), au Centre SAW (Ottawa), au Hamar Kunstbanken Performance Festival (Norvège), au Festival international du film de Rotterdam (Pays-Bas), au Transart Triennial Berlin (Allemagne), à Homeworks - Ashkal Alwan, au Centre d'Art de Beyrouth et à la Beirut Art Fair (Liban).

lynnkodeih.com

Instagram

Kuh Del Rosario - Concordia

« C'est un grand honneur d'être la boursière de Concordia cette année et d'ajouter mon nom à une liste de lauréates et lauréats que j'admire et que je tiens en haute estime. L'obtention de l'important soutien financier fourni par la Bourse Claudine et Stephen Bronfman en art contemporain me permettra de consacrer mon temps à la recherche et de me concentrer sur le travail en studio. Grâce au soutien de la bourse, j'entrevois plus clairement le chemin que prendra ma pratique en acquérant les compétences et la confiance nécessaires pour atteindre mes objectifs les plus ambitieux », affirme Kuh Del Rosario.

Biographie

Artiste philippino-canadienne, Kuh Del Rosario vit à Montréal et travaille avec divers matériaux afin d'explorer sa double identité, et s'intéresse tout particulièrement aux lieux, au territoire et aux transformations au fil du temps. Elle a obtenu un diplôme du programme de maîtrise ès beaux-arts en sculpture et céramique de l'Université Concordia avec l'appui d'une bourse d'études supérieures de la Fiducie familiale Peter-N.-Thomson. Kuh Del Rosario a fondé et géré la résidence pour artistes Elmo's House à Batan (Philippines) et pris part à la biennale VIVA EXCON 2018 à Capiz (Philippines). Elle a été commissaire invitée pour l'exposition collective Tuloy Tawid à l'Art Gallery of Grande Prairie (Alberta) et a participé à la résidence Brucebo Summer Fine Art à Gotland (Suède). Au cours de la dernière année, elle a exposé ses oeuvres à la galerie SKOL, au Centre Clark, à la Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce, à la Galerie d'art Stewart Hall (Montréal), à la galerie Port Loggia de la NSCAD (Halifax), à la galerie 1C03 de l'Université de Winnipeg et à la galerie Nicolas Robert (Toronto)

kuhdelrosario.com

Instagram

Personnes lauréates antérieures

À ce jour, 30 artistes d'exception se sont vu remettre la Bourse Claudine et Stephen Bronfman en art contemporain. Les personnes lauréates antérieures sont :

2023 : Maude Arsenault (UQAM) et Kyle Alden Martens (Concordia)

2022 : Diyar Mayil (Concordia) et Rémi Belliveau (UQAM)

2021 : Leila Zelli (UQAM) et Nico Williams (Concordia)

2020 : Mara Eagle (Concordia) et Heidi Barkun (UQAM)

2019 : Céline Huyguebaert (UQAM) et Madeleine Mayo (Concordia)

2018 : Frédérique Laliberté (Concordia) et Émilie Serri (UQAM)

2017 : Martin Leduc (UQAM) et Andréanne Abbondanza-Bergeron (Concordia)

2016 : Yannick Desranleau (Concordia) et Guillaume Adjutor Provost (UQAM)

2015 : Myriam Jacob-Allard (UQAM) et Velibor Boz?ovic? (Concordia)

2014 : Brendan Flanagan (Concordia) et Marie Dauverné (UQAM)

2013 : Nadia Seboussi (UQAM) et Kim Waldron (Concordia)

2012 : Julie Favreau (Concordia) et Sébastien Cliche (UQAM)

2011 : Aude Moreau (UQAM) et Pavitra Wickramasinghe (Concordia)

2010 : Steve Bates (Concordia) et Véronique Savard (UQAM)

À propos de la Bourse Claudine et Stephen Bronfman en art contemporain

La Bourse Claudine et Stephen Bronfman en art contemporain est l'une des plus prestigieuses et généreuses bourses offertes aux artistes dont le talent est prometteur au Canada. Elle soutient les artistes d'exception en arts visuels ou médiatiques ayant obtenu un diplôme de l'UQAM et de l'Université Concordia, dont la carrière est encore émergente, afin qu'elles et ils contribuent à l'essor des arts et de la culture à l'échelle nationale et internationale.

** Les photos des lauréates sont disponibles sur demande. Les deux lauréates sont disponibles pour accorder des entrevues.

SOURCE Université du Québec à Montréal

2 avril 2024 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :