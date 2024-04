Allez, c'est parti pour le Canada! SiriusXM et la CCMA ouvrent le vote pour l'édition 2024 du concours Top of the Country





La relève de la musique country au Canada se rapproche un peu plus de 25?000 $ et des expériences uniques en leur genre

TORONTO, le 2 avril 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, SiriusXM Canada et l'Association de la musique country canadienne MD (CCMA) ont ouvert le vote public pour l'édition 2024 du concours SiriusXM Top of the Country. Huit des plus grandes vedettes émergentes de la musique country au Canada compétitionnent pour le titre, et les amateurs de musique ont un choix difficile à faire! Pour les aider, chaque artiste a publié une vidéo exclusive de son enregistrement en studio disponible sur topcountry.siriusxm.ca/fr/ où les amateurs de musique peuvent également voter à partir de 10 h HNE aujourd'hui.

Des opportunités uniques en leur genre attendent les trois finalistes, notamment des prix en argent, des performances en direct lors d'événements de musique country au Canada, un voyage de composition de chansons par la SOCAN et une place convoitée au CMA Fest à Nashville, et les concurrents font appel aux Canadiens pour les aider à franchir la ligne d'arrivée.

Cette année, les talentueux demi-finalistes représentent cinq provinces canadiennes :

Robert Adam - Bonnyville (Alberta)

- (Alberta) Alexa Goldie - Kingston ( Ontario )

- ( ) Parker Graye - Orillia ( Ontario )

- ( ) Zach McPhee - Vernon (Colombie-Britannique)

- Vernon (Colombie-Britannique) Tony Stevens - Surrey (Colombie-Britannique)

- (Colombie-Britannique) Trudy - Montréal (Québec)

Mariya Stokes - Stavely (Alberta)

- Jade Turner - Misipawistik Cree Nation ( Manitoba )

«?Le concours Top of the Country est une véritable célébration du talent canadien, et nous sommes ravis d'inviter les amateurs de musique des quatre coins du pays à y participer?», a déclaré Michelle Mearns, vice-présidente de la programmation et des opérations chez SiriusXM Canada. «?La phase de vote est un moment crucial qui permet au public de montrer son soutien à ces jeunes talents qui incarnent l'esprit de la musique country canadienne. Ensemble, nous pouvons promouvoir ces artistes et mettre en valeur le talent que notre pays a à offrir.?»

Après la fin de la phase de vote du public, les trois finalistes se rendront à Nashville pour profiter d'opportunités de mentorat avec des experts de l'industrie, performeront à l'édition 2024 du CMA Fest et monteront sur scène au festival Lasso à Montréal en août. Le concours SiriusXM Top of the Country se terminera pendant la semaine de la musique country de la CCMA en septembre lors du concert de fermeture à Edmonton, en Alberta, où le gagnant sera couronné et recevra un grand prix de 25?000 $. Le concert de fermeture s'annonce comme une série de performances électrisantes des trois finalistes et d'une tête d'affiche très attendue. Les amateurs de musique peuvent écouter la diffusion en direct sur SiriusXM Top of the Country Radio (chaîne 171) pour encourager leur candidat préféré.

«?Le vote du public offre une opportunité spéciale aux amateurs de musique de participer à l'avenir de la scène musicale country du Canada?», a déclaré Amy Jeninga, présidente de la CCMA. «?Chaque année, nous sommes éblouis par le talent qui ressort de ce concours, et cette année ne fait pas exception. Les amateurs de musique auront beaucoup de mal à décider qui remportera leur vote!?»

Le concours Top of the Country de SiriusXM, en partenariat avec la CCMA, s'inscrit dans la tradition continue de SiriusXM de promouvoir et de valoriser la crème de la musique canadienne émergente. SiriusXM continue d'offrir une plateforme de premier plan aux artistes canadiens grâce à ses contributions financières importantes et à sa portée à l'échelle de l'Amérique du Nord.

