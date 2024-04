Les Grands Prix de la CNESST - Faites briller vos bons coups en matière de travail!





QUÉBEC, le 2 avril 2024 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) vous invite à mettre en lumière vos bons coups et les personnes qui y ont contribué en participant au concours des Grands Prix de la CNESST. Si, dans votre milieu de travail, on vous reconnaît pour votre leadership, votre proactivité ou votre caractère rassembleur ou si vous faites naître des projets innovateurs qui favorisent l'avancement de votre organisation en ce qui a trait aux normes du travail, à l'équité salariale ou à la santé et à la sécurité du travail, ce concours est fait pour vous!

Participez dès maintenant

La période d'inscription se déroule du 2 avril au 31 mai 2024. Les travailleuses et travailleurs ainsi que les employeurs provenant d'organisations tant privées, publiques que scolaires sont invités à soumettre une candidature dans l'une des trois catégories nationales du concours, soit Leader, Proaction et Éducation.

Les candidatures peuvent concerner autant les normes du travail que l'équité salariale ou la santé et la sécurité du travail. Les lauréates et lauréats seront dévoilés lors d'une cérémonie nationale, en 2025.

Tirez profit de retombées positives

Année après année, les organisations et les établissements scolaires qui participent aux Grands Prix de la CNESST profitent de retombées positives. Le concours contribue à faire valoir leurs bons coups, à augmenter leur visibilité et à démontrer qu'ils estiment leur plus précieuse ressource : leur personnel. Le concours met en valeur des améliorations apportées au milieu de travail, tout en mobilisant les travailleuses et les travailleurs ainsi que l'employeur autour de cet objectif collectif.

Rendez-vous au grandsprixcnesst.com pour en savoir davantage sur les catégories et la façon de soumettre une candidature.

