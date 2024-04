Le gouvernement du Québec accorde plus de 2,1 M$ à la Municipalité du canton de Bedford





Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales

BEDFORD, QC, le 2 avril 2024 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la députée de Brome-Missisquoi et ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, est fière d'annoncer qu'une somme de 2 152 020 $ a été accordée à la Municipalité du canton de Bedford pour la construction de bureaux municipaux.

Un nouveau bâtiment, d'une superficie approximative de 350 mètres carrés, sera érigé au 247, Route 202 Est. En plus d'espaces de bureaux, il comprendra notamment des pièces utilitaires, une cuisine, une salle de réunion ainsi qu'une salle du conseil qui servira également d'espace communautaire. À l'extérieur, quelques travaux sont prévus tels que l'installation d'une pergola et d'un balcon avec une rampe d'accès de même que la construction d'un stationnement asphalté d'environ 40 places.

Citations :

« Le bon état et l'efficacité des infrastructures collectives contribuent au dynamisme des municipalités et favorisent leur attractivité. C'est pourquoi je suis heureuse de voir des projets, comme celui du Canton de Bedford, se réaliser grâce au soutien de notre gouvernement. Partout au Québec, nous accompagnons les gouvernements de proximité dans la concrétisation d'initiatives visant à offrir des services de qualité aux citoyennes et citoyens. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Cette aide financière est une excellente nouvelle pour le Canton de Bedford. Je suis persuadée que ce nouveau bureau municipal, plus moderne, offrira un milieu de travail mieux adapté en plus de contribuer au bien-être du personnel. De plus, l'espace communautaire et la salle du conseil de ville bénéficieront à toute la population ! Merci à tous ceux et celles qui se sont engagés dans ce projet. »

Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi et ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Le bureau municipal actuel ne correspond plus aux besoins courants et futurs puisque trop exigu et mal adapté. Le nouveau bureau permettra, quant à lui, une meilleure expérience citoyenne et améliorera les conditions de travail de l'administration. De plus, une salle du conseil et communautaire plus spacieuse rendra plus agréables les séances municipales et les évènements à tenir. »

Gilles Saint-Jean, maire de la Municipalité du canton de Bedford

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux. Il prévoit notamment une majoration de l'aide financière pour les municipalités de plus petite taille de même que pour celles qui se regroupent pour concrétiser des projets communs visant à offrir des services à leur population.

Soulignons que l'aide financière comprend une bonification de 8 % du taux de base puisque le projet sera réalisé avec une structure principale en bois. Cette majoration découle de la mise en oeuvre de la Politique d'intégration du bois en construction, qui favorise l'utilisation de ce matériau en raison de ses nombreux bénéfices économiques, sociaux et environnementaux.

