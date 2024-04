GLAS finalise son acquisition de la société française de fiducie et de gestion d'actifs, Pristine





Global Loan Agency Services Limited (une société du Groupe GLAS) est ravi d'annoncer la finalisation de son acquisition de Pristine. Il s'agit de la première acquisition par le Groupe GLAS, et représente également une étape clé dans la feuille de route ambitieuse de l'organisation visant à approfondir sa présence en Europe.

Cette transaction a été conclue en août 2023, sous réserve d'approbation réglementaire et des conditions de clôture habituelles, le clôture ayant eu lieu en mars 2024.

Pristine

Pristine est une société de fiducie et de gestion d'actifs de premier plan créée à Paris en 2016 et réglementée par l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Pristine fournit un ensemble complémentaire de services comprenant des services de fiducie et de structuration et gestion de fonds à des institutions internationales et nationales dans le but premier d'assurer l'activité de financement des entreprises pour les prêteurs bancaires et non bancaires en France.

L'entreprise a une longue et riche histoire en matière de restructuration, de titrisation, de finance structurée et d'autres projets de financement ad hoc.

GLAS France

Le Groupe GLAS a lancé ses opérations françaises à Paris en 2018 et a depuis mis sur pied une importante équipe dirigée par Aymeric Mahe, directeur de GLAS SAS.

GLAS SAS est la seule société indépendante non bancaire réglementée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) à gérer les paiements en France sur les opérations de prêt faisant partie d'un groupe global.

En plus des services d'agence de prêt, GLAS fournit un éventail de services d'administration de la dette institutionnelle aux fonds de créances nationaux et internationaux, aux entreprises et aux grandes banques mondiales.

La société est un chef de file des prêts directs et syndiqués, des financements à effet de levier hautement performants et des émissions de titres de créance sur le marché des capitaux.

GLAS SAS a également pris part à de nombreuses opérations de restructuration en France, notamment pour SMCP, Orpea, Technicolor et Pierre & Vacances.

Mia Drennan et Brian Carne, fondateurs de GLAS, déclarent :

« Nous sommes ravis de finaliser la toute première acquisition du groupe et d'étendre les capacités de service de GLAS. Les autorisations réglementaires de l'AMF et de l'ACPR pour Pristine et GLAS, ainsi que notre expertise collective et notre renommée sur les marchés de la dette, nous permettront d'offrir une gamme exhaustive de services ciblés à notre vaste clientèle ».

Renaud Baboin, président de Pristine, déclare :

« Cette acquisition marque le début d'un partenariat formidable entre GLAS et Pristine. Les deux entreprises sont complémentaires à tous les niveaux en termes d'activité et de culture, et je me réjouis à la perspective de voir le fruit de ce rapprochement. »

Benjamin Raillard, directeur général de Pristine, ajoute :

« Nous sommes heureux d'annoncer la clôture de cette opération et de commencer à intégrer Pristine au Groupe GLAS. C'est une période passionnante pour le groupe et nos clients, qui pourront bientôt bénéficier des synergies de l'expertise des deux organisations. Nous sommes convaincus que ce partenariat sera fructueux pour toutes les parties prenantes. »

Plan d'avenir de GLAS et Pristine

Cette acquisition témoigne de l'engagement de GLAS à offrir une gamme élargie de produits et de services afin de répondre aux besoins des clients qui participent à l'émission de dettes ou investissent dans des transactions financières en Europe.

L'équipe de Pristine s'installera dans le nouveau bureau parisien de GLAS SAS sur l'avenue George V.

Les deux entités continueront d'être réglementées séparément par l'AMF et l'ACPR. Les deux licences permettront à GLAS et Pristine d'offrir un service optimisé à un plus grand nombre de clients sur un plus grand nombre de transactions.

Depuis l'annonce initiale de la proposition d'acquisition de Pristine, GLAS s'est également engagé, sous réserve d'approbation réglementaire, à entrer en partenariat avec Watiga, basé à Singapour. Watiga rejoindra également le réseau mondial du Groupe GLAS.

À propos de GLAS

GLAS a été fondé en 2011 par Mia Drennan et Brian Carne. La société est devenue le premier fournisseur indépendant non bancaire et sans conflit de services de gestion de prêts et de services de fiduciaire d'obligations, reconnu pour son service haut de gamme et son expertise en matière d'exécution d'opérations complexes.

Basé à Londres, GLAS est une entreprise mondiale présente aux États-Unis, en Europe et dans la région APAC. GLAS gère au quotidien plus de 360 milliards EUR d'actifs sous administration et emploie plus de 300 spécialistes au sein du Groupe.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

2 avril 2024 à 08:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :