HABITER L'ESPACE - La parole des femmes et des personnes lesbo-queer mise en lumière pendant le mois d'avril

MONTRÉAL, le 2 avril 2024 /CNW/ - Le Réseau des lesbiennes du Québec ( RLQ ) dévoile aujourd'hui sa campagne Habiter l'espace qui culminera le 26 avril, à l'occasion de la Journée de visibilité lesbienne (JVL). À Montréal, un événement festif sera tenu au Bain Mathieu le 27 avril prochain pour rassembler et célébrer localement le 42? anniversaire de la JVL.

Mise sur pied en 1982 à Montréal, la JVL a été créée pour mettre de l'avant les enjeux vécus par les femmes et les personnes lesbo-queer. Le thème de la campagne de cette année, Habiter l'espace, a été choisi pour célébrer la place des femmes et des personnes lesbo-queer dans l'espace public. « Leurs paroles et leurs initiatives empreintes de courage et de résilience ouvrent la porte à toutes celles qui souhaitent à leur tour habiter l'espace, explique Tara Chanady, directrice générale du RLQ. En célébrant les différents espaces occupés et créés par les femmes et les personnes lesbo-queer et les façons multiples qu'elles ont de les habiter, on ouvre des brèches pour celles qui souhaitent également trouver leur place, être vues et entendues ».

La campagne mettra de l'avant des citations de femmes et de personnes lesbo-queer connues dans l'espace public. L'ensemble de la communauté est invité à y ajouter sa voix en répondant à la question Ça veut dire quoi pour vous habiter l'espace? sur les réseaux sociaux, à l'aide de gabarits de vignettes fournis par le RLQ. En plus de visibiliser la parole des femmes et des personnes lesbo-queer, le RLQ invite la population à demander une résolution à son conseil de ville pour que soit reconnue la JVL dans les municipalités de la province. Des outils pour s'approprier la campagne et de plus amples informations sont disponibles sur le site web : https://www.visibilitelesbienne.ca/

Le Réseau des lesbiennes du Québec est un organisme d'action communautaire autonome qui oeuvre au niveau de la défense collective des droits depuis 1996. Il agit à titre de porte-parole et d'interlocuteur auprès des instances décisionnelles, tant politiques que sociales, relativement à la qualité et aux conditions de vie des lesbiennes, des femmes de la diversité sexuelle et de leur communauté.

