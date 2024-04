NexBlue remporte le prix international iF Design Award





En mars 2024, NexBlue, un fournisseur mondial de solutions de recharge, a reçu le prestigieux prix iF Design Award pour son chargeur de VE innovant, le NexBlue Edge. Le prix iF Design Award est l'un des prix mondiaux de design les plus estimés, et le NexBlue Edge s'est distingué parmi les 10 807 candidatures reçues de 72 pays. En étant reconnu pour son design et son innovation, NexBlue démontre son engagement à créer des produits qui combinent un design d'inspiration scandinave et des fonctionnalités exceptionnelles. Inspirée des météorites, l'apparence distinctive du chargeur et son design avec plaque arrière ergonomique ont suscité de nombreux éloges, tant des utilisateurs que des électriciens partenaires.

NexBlue a été créé "par des installateurs, pour des installateurs". Disposant d'une vaste expérience dans l'installation électrique, Alex Savic, cofondateur de la société, a souligné le rôle des électriciens dans l'innovation de NexBlue : « Les électriciens sont à la base de notre vision, ils sont la force motrice à l'origine de notre innovation. Nous pensons que leurs connaissances et éclairages nous propulsent à l'avant-garde des solutions énergétiques durables. » NexBlue a itéré le design pour plus de 20 versions sur la base des retours des électriciens pendant le développement.

Profitez d'expériences de recharge de pointe avec NexBlue

Lancé fin 2023, NexBlue Edge est un chargeur "tout-en-un" conçu pour un fonctionnement en monophasé ou en triphasé, offrant une puissance de recharge jusqu'à 22 kW. Il est compatible avec les systèmes de réseaux IT/TT/TN, garantissant une flexibilité pour différentes configurations. Les utilisateurs peuvent aisément faire fonctionner le NexBlue Edge via Wifi, Bluetooth et une eSIM préintegrée, permettant des recharges n'importe quand et en tout lieu.

NexBlue Edge est à l'avant-garde pour aider les utilisateurs à réaliser des économies et à adopter les énergies renouvelables pour leurs besoins de recharge. Son système d'équilibrage de charge dynamique garantit une recharge rapide et sûre, sans surcharge, même sans connexion Internet. Permettant la recharge avec les surplus d'électricité solaire, NexBlue Edge encourage le développement durable et facilite des recharges abordables en utilisant des panneaux solaires. Le mode EcoPilot ajuste automatiquement la recharge en fonction des prix de l'électricité, illustrant le dévouement de NexBlue envers la conception de fonctionnalités en ayant à l'esprit les besoins des utilisateurs.

« Nous sommes honorés de recevoir ce prix », a déclaré Osman Ulusoy, cofondateur de NexBlue. « Il valide le fait que chacun de nos efforts valait vraiment la peine, faisant progresser notre mission d'oeuvrer pour un avenir plus écologique et plus durable. Nous espérons que chaque interaction entre une personne et un produit NexBlue constitue une expérience offrant la plus grande fluidité. »

Pour plus d'informations : https://ifdesign.com/en/winner-ranking/project/nexblue-edge/617788

2 avril 2024 à 07:50

