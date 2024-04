Les cols blancs de Longueuil en grève pour quatre autres jours





LONGUEUIL, QC, le 2 avril 2024 /CNW/ - Les quelque 1200 employés cols blancs de la Ville de Longueuil sont en grève pour quatre jours à compter d'aujourd'hui jusqu'au vendredi 5 avril. Ils réclament le renouvellement de leur convention collective, échue depuis le 1er janvier 2021.

Les syndiqués se mobilisent pour obtenir un contrat de travail dont les conditions seront équitables et comparables à celles octroyées aux autres groupes d'employés dans les dernières années. Le télétravail et la reconnaissance des salariés dont les conditions de travail sont très précaires comptent aussi parmi les enjeux toujours en discussion.

Les lieux et horaires de piquetage sont disponibles ici: https://shorturl.at/du037

« La question fondamentale de cette négociation est l'équité interne. Les cols blancs, qui sont majoritairement des femmes, n'acceptent pas d'être les oubliées et les dernières en termes de reconnaissance et de conditions de travail. Nous comptons sur l'appui de la mairesse Catherine Fournier à cet égard », d'expliquer Karine Laprise, présidente des SREM SCFP 306.

« C'est aussi un enjeu de qualité des services aux citoyens. En nous accordant des conditions de travail équitables, Longueuil va réduire ses problèmes de recrutement et de rétention », d'ajouter Karine Laprise.

Rappelons que le 6 novembre dernier, les cols blancs de Longueuil ont voté à 92 % pour le recours à des moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève. Environ 80 séances de négociation ont eu lieu depuis le 9 mai 2022

Les SREM SCFP 306 représentent plus de 2000 membres exerçant plus de 350 fonctions différentes dans les cinq Villes de l'agglomération de Longueuil : Boucherville, Brossard, Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert. Ils veillent à l'application d'une douzaine de conventions collectives pour leurs membres employés de bureau, techniciens, professionnels, brigadiers scolaires et employés de piscine. Cette négociation en cours concerne uniquement les 1200 membres travaillant à la Ville de Longueuil.

Comptant plus de 137 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 37 500 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

2 avril 2024

