TELUS International annonce le programme bêta de Fuel iX, un moteur d'IA pour entreprise mettant l'IA générative au service de la production

TELUS International (NYSE et TSX : TIXT) a annoncé aujourd'hui le lancement d'une version bêta de Fuel iX, un moteur d'IA conçu pour aider les entreprises à passer de projets pilotes d'IA générative à une production à grande échelle, à mettre en oeuvre plus rapidement des solutions personnalisées et à gérer la technologie de manière efficace et responsable. En ayant accès à plus de 100 grands modèles de langage et la possibilité de changer de modèles après le lancement, les entreprises ne dépendent plus d'un seul fournisseur et peuvent rendre les applications optimisées par l'IA générative à l'épreuve du temps. Grâce aux capacités de gestion de la solution, les entreprises peuvent consolider la visibilité de toutes leurs applications optimisées par l'IA générative, qui tournent souvent dans de multiples environnements, plateformes et nuages. Fuel iX propose également des modèles d'application pour la mise en oeuvre rapide de copilotes d'IA générative personnalisés qui utilisent les données de l'entreprise et peuvent être adaptés à ses processus de fonctionnement.

« La solution Fuel iX a été créée pour fournir aux entreprises la souplesse, le contrôle, la productivité et la confiance inhérents à l'IA générative. Nos premiers clients ont été des divisions importantes de TELUS. Nous avons réussi à y mettre en oeuvre des solutions d'IA, notamment la solution Centre d'assistance en TI, la plateforme Field Service, des solutions d'accès aux connaissances pour les membres de l'équipe, des copilotes pour les représentants des ventes au détail en magasin, l'assistant des représentants du service à la clientèle et un site web destiné aux consommateurs ? de manière sécuritaire, responsable et en un temps record, explique Tobias Dengel, directeur général de Fuel iX et président de WillowTree, une entreprise de TELUS International. Nous comptons à ce jour plus de 30 000 utilisateurs à TELUS, et ces solutions ont considérablement augmenté la productivité des employés. »

Fuel iX est maintenant disponible. Pour demander une invitation au lancement limité de la version bêta de Fuel iX, soumettez votre demande ici.

Élément de base et applications de Fuel iX

Grâce au serveur d'intégration et à la passerelle d'IA générative de Fuel iX, les applications grandes entreprises et celles optimisées par l'IA générative personnalisées et de tiers peuvent accéder aux services essentiels comme le contrôle des accès, la modération, l'observabilité et la protection de la vie privée, ce qui simplifie la gestion de la chaîne de valeur de l'IA générative, allant des données et modèles jusqu'aux applications et interfaces.

Fuel iX comporte deux couches de solution : l'élément de base et les applications, chaque couche comprenant plusieurs modules et connecteurs à des solutions de tiers. L'élément de base de Fuel iX prend en charge l'intégration et l'administration comme épine dorsale de l'IA et comprend les fonctions et connecteurs pour l'observation, l'arbitrage, l'orchestration, la modération et une sécurité accrue. Les applications de Fuel iX regroupent les modèles pour applications optimisées par l'IA générative dans les expériences des clients et des employés, le soutien des applications de tiers, l'intégration de canal d'application et plus encore.

Cette fonctionnalité repose également sur les services de conception de TELUS International, qui fournissent des applications personnalisées et autres solutions numériques, et sur le programme d'accélération pour le développement et la mise en oeuvre rapides de l'IA générative.

Productivité accélérée de TELUS grâce à Fuel iX

« Les grandes entreprises n'ont pas seulement une ou deux solutions d'IA générative, précise Jaime Tatis, chef des informations à TELUS. Nous avons des solutions d'IA générative en production prenant en charge plus de 30 000 utilisateurs, plusieurs projets pilotes et plus de 30 nouvelles demandes d'applications. Bon nombre exigent une personnalisation pour prendre en charge les processus opérationnels de l'entreprise. Il est essentiel d'avoir une solution d'IA à votre disposition pour livrer rapidement des applications de productivité aux utilisateurs d'affaires et aussi les gérer au moment de leur exécution. Ce sont des lacunes de marché importantes que nous avons pu combler grâce à Fuel iX. »

TELUS a utilisé Fuel iX pour créer un ensemble d'outils de gestion de l'IA générative permettant au fournisseur de services d'accéder à de multiples fournisseurs de nuages et à plus de 100 grands modèles de langage. TELUS y a ensuite ajouté l'observabilité centralisée par cas d'utilisation, utilisateur et modèle d'IA et mis au point des outils et des processus pour prendre en charge la protection de la vie privée, la souveraineté des données, la sécurité dans l'IA et les exigences en matière de sécurité. Les résultats pour une partie de 2023 sont éloquents : 6,4 millions de dollars CA en évitement de coûts et hausse des revenus de 1,8 million de dollars CA grâce à une facturation plus précise des visites des techniciens.

« La mise en oeuvre d'applications optimisées par l'IA générative s'est faite à un rythme tellement fulgurant que nous avions besoin d'une vue d'ensemble et d'une gestion complètes de toutes les applications et les cas d'utilisation. Nous avons choisi une approche nous permettant de gérer de manière efficace la croissance rapide et de nous assurer que nos capacités en IA générative sont prêtes pour l'avenir, précise Hesham Fahmy, chef du service de l'information à TELUS. Nous n'aurions pas pu satisfaire à nos exigences et passer d'un projet pilote à une production à grande échelle sans Fuel iX. »

TELUS International est un chef de file dans les solutions de données de bout en bout complètes optimisées par l'IA et les solutions d'expérience client numériques. Pour en savoir plus sur Fuel iX et la gamme d'offres fondées sur l'IA de l'entreprise, visitez telusinternational.com/.

À propos de TELUS International

TELUS International (NYSE et TSX : TIXT) conçoit, produit et livre des solutions numériques de prochaine génération afin d'améliorer l'expérience client de marques mondiales créatrices de marché. Ses services appuient le cycle de vie complet de transformation numérique de ses clients et leur permettent d'adopter plus rapidement les technologies numériques de nouvelle génération pour améliorer leurs résultats. Les solutions intégrées de TELUS International englobent la stratégie numérique, l'innovation, les services-conseils et la conception, la gestion du cycle de vie des technologies de l'information (solutions gérées, automatisation intelligente et solutions de données complètes fondées sur l'intelligence artificielle, comme la vision par ordinateur), l'expérience client omnicanal ainsi que la confiance et la sécurité, y compris la modération de contenu. Pour soutenir toutes les étapes de sa croissance, TELUS International s'associe à des marques de marchés verticaux à forte expansion, par exemple dans les secteurs des technologies et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et des technologies financières, de la santé, ainsi que du voyage et de l'hébergement.

La culture de bienveillance unique de TELUS International favorise la diversité et l'inclusion au moyen de ses politiques, de ses ateliers et groupes de ressources pour les membres de l'équipe et de ses pratiques d'embauche axées sur l'égalité des chances dans toutes les régions où elle exerce ses activités. L'entreprise favorise l'épanouissement des collectivités et aide les personnes dans le besoin dans le cadre d'activités de bénévolat à grande échelle qui ont eu une incidence positive sur la vie de plus de 150 000 citoyens de partout dans le monde et par l'intermédiaire des cinq Comités d'investissement communautaire de TELUS International, qui ont versé 5,6 millions de dollars à des organismes de bienfaisance locaux depuis 2015. Pour en savoir plus, visitez : www.telusinternational.com/fr.

