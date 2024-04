Miele Canada poursuit ses efforts de préservation des forêts grâce à l'initiative annuelle Forêt de Miele





TORONTO, le 2 avril 2024 /CNW/ - Le fabricant d'électroménagers haut de gamme Miele Canada est heureux de donner le coup d'envoi de sa troisième initiative annuelle Forêt de Miele, qui aide à préserver et à restaurer le riche écosystème forestier du Canada. Entre le 1er avril et le 30 juin 2024, chaque lave-vaisselle Miele acheté au Canada contribue directement à la protection et à la plantation d'arbres dans les forêts canadiennes. L'initiative de la Forêt de Miele donne vie à la valeur fondamentale de durabilité de la marque en ayant un impact aujourd'hui et pour les générations à venir.

Ekaterina Dobrokhotova, vice-présidente du marketing, a déclaré : « Chez Miele, nous comprenons que chaque décision d'achat a des répercussions sur l'environnement. Grâce à l'initiative Forêt de Miele, nous ne nous contentons pas de proposer des appareils haut de gamme, mais nous donnons également à nos clients les moyens d'avoir un impact tangible sur la préservation des forêts. Ensemble, nous pouvons créer un avenir plus vert et plus durable. »

Pour renforcer l'initiative Forêt de Miele, la marque s'associe une fois de plus à LivClean, une organisation dédiée au mouvement du commerce responsable qui soutient les détaillants dans leurs objectifs d'atteindre la neutralité carbone. Grâce à LivClean et à des partenariats avec la Coastal First Nations Great Bear Initiative (CFN), Anew et Carbon Farmer, Miele soutiendra la capture du carbone forestier en plantant de nouveaux arbres et en préservant les forêts anciennes existantes en Colombie-Britannique et en Saskatchewan.

Depuis le lancement de l'initiative en 2022, 5 682 000 kg de CO 2 ont été compensés, soit l'équivalent de près de 57 000 arbres plantés. Ces efforts équivalent à 175 000 années de lavage de vaisselle, à l'élimination des émissions produites par plus de 1 100 voitures, à la compensation des émissions de 345 voyages de passagers aériens autour de la terre et à la croissance de plus de 2 000 acres d'arbres pendant un an. Lors de l'achat d'un lave-vaisselle auprès d'un agent agréé Miele, d'un Miele Experience Centre ou sur le site miele.ca, les clients de Miele auront la possibilité de suivre leur contribution et de planter et nommer symboliquement un arbre dans la forêt virtuelle de Miele.

Les forêts sont largement reconnues comme une solution de premier plan dans la lutte contre le changement climatique en raison de leur capacité inégalée à capter et à stocker le carbone. Les forêts offrent des possibilités inestimables de loisirs et d'éducation et ont une immense importance culturelle. Reconnaissant que les nouveaux arbres mettent des années à développer leurs capacités d'absorption du carbone, alors que les forêts matures remplissent déjà ce rôle essentiel, Miele Canada adopte une approche globale pour répondre aux deux aspects de ce défi environnemental.

Nelson Fresco, président et chef de la direction de Miele Canada, ajoute : « L'initiative Forêt de Miele met en évidence notre engagement constant envers la durabilité et souligne notre responsabilité de préserver et de protéger les précieuses forêts du Canada pour les générations à venir. »

La longévité est la forme ultime de durabilité et sert de fondement à la mission de la marque Miele ; les appareils Miele sont construits pour durer, démontrant un engagement actif dans les efforts de changement climatique. Les lave-vaisselle à haut rendement énergétique de la marque sont dotés de la technologie intelligente « EcoPower », qui leur permet de consommer moins d'eau (une réduction de 2,4 gallons) et d'énergie, réduisant ainsi la consommation globale.

Joignez-vous à l'engagement de Miele en matière de développement durable et apprenez-en davantage sur la Forêt de Miele en visitant le site Miele.ca/Foret .

Profil de la société Miele

Fondée en Allemagne en 1899 avec pour seule promesse « Immer Besser », une expression qui signifie « Toujours mieux », Miele est le premier fabricant mondial d'appareils électroménagers haut de gamme. Dans le monde entier, l'entreprise familiale, qui en est à sa quatrième génération, emploie quelque 22 300 personnes, dont environ 11 200 en Allemagne. La société a son siège à Gütersloh, en Westphalie. En tant que marque d'appareils électroménagers haut de gamme représentée sur tous les continents, Miele s'engage résolument à respecter les normes les plus strictes en matière de qualité, de performance et d'environnement. La gamme d'appareils électroménagers Miele exceptionnels comprend : des aspirateurs, des repasseuses, des repasseuses rotatives, des lave-vaisselle, des cuisinières, des fours encastrables à convection / à vitesse / à vapeur / à vapeur combinés, des surfaces de cuisson, des hottes, des réfrigérateurs, des caves à vin et des machines à café.

Miele Canada a été créé en 1989 et son siège social est situé à Vaughan, en Ontario.

Pour en savoir plus, consultez le site www.miele.ca/fr ou suivez-nous sur Facebook , X , Instagram et YouTube .

SOURCE Miele Canada

2 avril 2024 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :