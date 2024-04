Le module radio multibande LoRa® de Murata simplifie la conception sans fil et la gestion de la chaîne d'approvisionnement pour les développeurs de dispositifs IoT





Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO : 6981) (ISIN : JP3914400001) a dévoilé aujourd'hui son module révolutionnaire de type 2GT, un module radio multibande à faible consommation (LoRa®) qui marque une avancée significative dans le développement de dispositifs IoT nécessitant une connectivité sans fil polyvalente. Ce module hautement intégré se distingue en offrant une solution complète qui répond aux exigences complexes des normes de certification mondiales, facilitant ainsi un déploiement transparent dans diverses régions et industries.

Le module de type 2GT mesure 9,98 x 8,70 x 1,74 mm et est construit sur un circuit imprimé logé dans un boîtier métallique et conditionné sous forme de réseau de grilles terrestres. Les prouesses techniques de ce module sont mises en évidence par l'utilisation du circuit intégré émetteur-récepteur RF LR1121 de Semtech, d'un oscillateur à cristal compensé thermiquement (TCXO), d'un second cristal de 32 kHz, d'un commutateur RF et d'un réseau d'adaptation RF. Ces composants garantissent une précision de fréquence maximale et des performances fiables dans des conditions environnementales variables. Pour les concepteurs d'appareils finaux, cela se traduit par des conceptions de circuits imprimés plus simples et de petite taille, un temps de mise sur le marché réduit et des coûts de développement moindres, grâce à la facilité d'intégration du module et à l'harmonisation du processus de certification.

La prise en charge par le type 2GT de plusieurs bandes de fréquences, y compris les bandes sub-GHz, la bande ISM de 2,4 GHz et la bande S de 2,1 GHz pour les communications par satellite, souligne sa flexibilité et son évolutivité, répondant aux besoins de diverses applications IoT telles que l'agriculture intelligente, la détection industrielle et environnementale, l'automatisation des bâtiments et la domotique. D'autres marchés pourraient bénéficier des caractéristiques de ce module, notamment le suivi des actifs, le comptage des services publics, les jouets télécommandés et les drones. La prise en charge de la bande ISM 2,4 GHz permet des débits de données plus élevés, un plan de canaux commun dans le monde entier, et permet également aux concepteurs d'éviter les limitations du cycle de travail imposées aux communications sub-GHz par les normes européennes.

« Nous sommes ravis d'assister à l'expansion stratégique de Murata avec ses modules LoRa® multi-bandes de troisième génération », déclare Carlo Tinella, directeur principal du marketing des produits chez Semtech. « Cette avancée fournit à l'industrie un outil essentiel pour harmoniser et sécuriser le processus de développement des applications fonctionnant sur les fréquences LoRa® sub-GHz et 2,4 GHz. L'engagement de Murata à réduire la complexité de la conception et les défis de certification permet aux développeurs du monde entier de mettre en oeuvre des solutions IoT rapides et polyvalentes, allant de l'agriculture intelligente aux infrastructures urbaines. »

Le module Type 2GT de Murata est certifié aux normes européennes CE et américaines FCC, à la norme japonaise TELEC et à la norme canadienne IC, ce qui permet aux concepteurs de réutiliser les rapports de test RF du module auprès de différentes autorités de certification.

Cela réduira considérablement les obstacles à la conformité, favorisant ainsi l'innovation dans l'écosystème IoT pour prendre en charge des utilisateurs dans plusieurs zones géographiques.

Nous invitons les développeurs, les partenaires et les innovateurs à explorer le potentiel du module de type 2GT. Ensemble, nous pouvons exploiter la puissance de la technologie LoRa® pour créer des solutions IoT qui sont non seulement intelligentes et efficaces, mais aussi accessibles et durables. Murata s'engage à collaborer avec ses partenaires pour repousser les limites du possible et rendre le monde plus connecté, plus intelligent et plus respectueux de l'environnement.

Des échantillons sont disponibles dès maintenant et la production en série devrait commencer fin mars 2024. Pour plus d'informations sur le module de type 2GT de Murata, rendez-vous sur le site couvrant les détails du produit.

2 avril 2024 à 06:00

