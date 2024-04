Le Centre de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire se réjouit de l'investissement du gouvernement du Canada dans un programme national d'alimentation dans les écoles





MISSISSAUGA, ON, le 1er avril 2024 /CNW/ - Les Aliments Maple Leaf Inc. (TSX : MFI) et le Centre de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire félicitent le gouvernement du Canada, qui a annoncé aujourd'hui son intention d'investir un milliard de dollars sur cinq ans pour la création d'un programme national d'alimentation dans les écoles. En collaboration avec les provinces et les territoires, cet investissement permettra de bonifier les programmes d'alimentation scolaire existants afin de servir des repas à 400 000 enfants de plus au Canada.

« Les Aliments Maple Leaf et Le Centre de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire sont ravis que le gouvernement fédéral ait donné suite à son engagement à créer un programme national d'alimentation dans les écoles et l'en remercie, déclare Sarah Stern, directrice générale du Centre de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire.

« L'insécurité alimentaire représente une véritable crise au Canada, alors qu'un enfant sur quatre vit dans un foyer confronté à ce problème, poursuit-elle. La sécurité alimentaire est essentielle à la santé, à la dignité et à la réussite scolaire ainsi qu'au potentiel social et économique. Le Canada est depuis longtemps le seul pays du G7 à ne pas s'être doté d'un programme national d'alimentation dans les écoles. Le gouvernement fédéral prend les choses en main et met des mesures en place pour combler ce besoin afin de renforcer notre filet social et de faire en sorte qu'un plus grand nombre d'enfants puissent apprendre et réussir.

« Cet engagement est le résultat de décennies de travail de la part de gens infatigables qui oeuvrent à assurer la sécurité alimentaire et n'ont jamais cessé de lutter pour que les élèves de chaque école reçoivent un repas sain. Leur vision a joué un rôle crucial dans la mise en oeuvre de cette politique publique importante.

« Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec les experts du domaine de l'alimentation dans les écoles, les provinces, les territoires et le gouvernement fédéral pour mettre en place un programme de repas sain dans chaque école. Cette réalisation profitera immédiatement aux millions d'enfants et à leurs familles en situation d'insécurité alimentaire.

« Nous continuerons à travailler de concert avec les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, afin de poursuivre sur cette lancée et de prendre d'autres mesures pour réduire l'insécurité alimentaire au Canada. Nous exhortons les gouvernements à fixer un objectif de réduction de 50 % de l'insécurité alimentaire d'ici 2030 », conclut Mme Stern.

À propos du Centre de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire

Le Centre de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire (le « Centre »), un organisme sans but lucratif enregistré mis sur pied en 2016, s'est engagé à collaborer avec des parties prenantes pour réduire de 50 % l'insécurité alimentaire au Canada d'ici 2030. Il prône la mise en place de politiques publiques essentielles et investit dans le renforcement des connaissances et les programmes qui aident les gens et les collectivités à atteindre une sécurité alimentaire durable. Le Centre a financé directement plus de trente projets à l'échelle du pays et accordé plus de 13 millions de dollars pour améliorer l'accès à des aliments de qualité et combattre l'insécurité alimentaire.

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf Inc. (« les Aliments Maple Leaf ») est une entreprise carboneutre ayant comme vision d'être la première entreprise spécialisée en produits de protéines durables de la planète. Elle fabrique de façon responsable des produits alimentaires sous des marques de premier plan, comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections de Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD de Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MC, LightlifeMD et Field RoastMC. Les Aliments Maple Leaf emploie environ 13 500 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Asie. Le siège social de l'entreprise se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

