Perte auditive soudaine : le nouveau composé AC102 d'AudioCure rétablit l'audition dans les modèles précliniques, selon des données publiées dans le PNAS





Une seule application du nouveau composé AC102 rétablit presque complètement l'audition après une perte auditive induite par du bruit dans des modèles précliniques. Telle est la conclusion clé d'une publication récente dans la prestigieuse revue scientifique PNAS de la startup berlinoise AudioCure Pharma. La perte auditive soudaine est souvent traitée avec des corticostéroïdes anti-inflammatoires sans approbation réglementaire ou preuve fiable d'efficacité. De nouvelles options de traitement sont donc nécessaires de toute urgence pour traiter cette condition.

La perte auditive induite par le bruit a été utilisée pour évaluer l'efficacité d'AC102 dans un modèle préclinique. Une seule application d'AC102 dans l'oreille moyenne après un traumatisme sonore rétablit l'audition à des niveaux proches du prétraumatisme après 14 jours. Le traitement sans le composé actif a débouché quant à lui une perte auditive profonde. D'autres expériences montrent qu'AC102 cible les deux principales causes présumées de perte auditive soudaine dans l'oreille interne : il empêche la mort des cellules ciliées sensorielles externes et protège les connexions entre les neurones et le nerf auditif. « Il est fascinant de voir comment une molécule unique a des effets si divers dans l'oreille interne. Dans les expériences de laboratoire, nous voyons qu'AC102 protège les neurones en augmentant leur production d'énergie et en réduisant la production de radicaux libres. En parallèle, le composé stimule la régénération des neurones et des cellules sensorielles permettant la reformation des connexions perdues », explique le professeur Hans Rommelspacher, CSO et fondateur d'AudioCure Pharma.

La perte auditive soudaine est une affection invalidante qui peut gravement altérer la compréhension de la parole et avoir un impact négatif sur la vie d'un patient. Les corticostéroïdes ont été utilisés pour traiter cette affection pendant 50 ans, malgré le manque d'approbation. De plus, leur efficacité a été remise en question. Récemment, une vaste étude (HODOKORT) a montré que plus de 60 % des patients souffrant d'une perte auditive soudaine ne se rétablissaient pas complètement après le traitement par corticostéroïdes. Le Dr Reimar Schlingensiepen, CEO d'AudioCure Pharma, explique : « L'étude HODOKORT met en relief cette différence de résultats pour la perte auditive soudaine. Nous sommes donc très enthousiasmés par les effets prometteurs d'AC102 dans nos modèles précliniques et espérons que les patients en bénéficieront également. » Après des tests d'innocuité et de tolérabilité réussis, AC102 est actuellement évalué pour son efficacité dans une étude clinique de phase 2 paneuropéenne chez des patients souffrant d'une perte auditive soudaine.

1 avril 2024 à 17:30

