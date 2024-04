Dave & Buster's poursuit sa dynamique de croissance internationale





Dave & Buster's Entertainment, Inc., l'acteur incontournable en matière de restauration et de divertissement, est fier d'annoncer la poursuite de son expansion internationale avec la signature d'un accord de franchise historique. Positionné pour étendre sa portée mondiale, Dave & Buster's vient de conclure un accord visant l'ouverture de deux établissements en République dominicaine, portant ainsi le total à 33 établissements destinés au développement international.

Antonio Bautista, Chief International Development Officer, Dave & Buster's, fait part de son enthousiasme à propos de l'arrivée de l'entreprise sur ce marché : « Nous sommes ravis d'annoncer notre expansion en République dominicaine, ce qui marque une étape importante dans notre stratégie de croissance mondiale. Pour Dave & Buster's, le rapprochement avec Grupo Pais devrait avoir un impact majeur et révolutionner le marché local du divertissement et d'hôtellerie. Le marché dynamique de la République dominicaine nous offre l'occasion rêvée de faire découvrir l'expérience Dave & Buster's à de nouveaux clients. Notre partenariat avec Grupo Pais, qui est reconnu pour son approche innovante et axée sur le consommateur, nous permettra d'établir une nouvelle référence de divertissement dans la région. »

Juan Carlos Pais, CEO de Grupo Pais, déclare à propos de cette nouvelle activité : « Nous sommes ravis de lancer Dave & Buster's en République dominicaine. L'engagement de la marque à offrir une combinaison inégalée de divertissement et de restauration correspond parfaitement à la demande de notre marché pour des expériences innovantes. Ce partenariat ne manquera pas de refaçonner le secteur du divertissement dans notre pays. »

Dave & Buster's a mis en oeuvre plusieurs initiatives stratégiques pour assurer son expansion mondiale, y compris une présence personnalisable adaptée aux besoins spécifiques du marché et la localisation des offres de menus avec une touche régionale prononcée afin de répondre aux préférences et aux goûts locaux. La société a également lancé un modèle de tarification dynamique exclusif pour offrir des options flexibles, élaboré des programmes de marketing mondiaux qui sont démographiquement neutres tout en restant exécutables localement, et déployé une stratégie de divertissement et des offres groupées dans l'optique de se démarquer de ses concurrents.

Dave & Buster's a également le plaisir de proposer des divertissements localisés et des programmes de fin de soirée et de lancer des expériences immersives pour approfondir l'engagement client dans le domaine concurrentiel des sorties entre amis. Grâce à ces initiatives, Dave & Buster's est convaincu de pouvoir proposer une expérience exceptionnelle à sa clientèle mondiale.

À propos de Dave & Buster's

Créé en 1982 et basé à Coppell, au Texas, Dave & Buster's Entertainment, Inc. est le propriétaire et exploitant de 222 sites en Amérique du Nord qui offrent des expériences de divertissement et de restauration de haute qualité par le biais de deux marques distinctes : Dave & Buster's et Main Event. La société compte 163 établissements Dave & Buster's dans 42 États, à Porto Rico et au Canada avec la devise « Eat Drink Play and Watch », le tout sous un même toit. Chaque établissement propose un menu complet d'entrées et d'apéritifs, une sélection de boissons alcoolisées et non alcoolisées, et un large éventail de divertissements avec des jeux, des rencontres sportives en direct et d'autres événements télévisés. La société exploite également 59 enseignes Main Event dans 20 États à travers le pays, avec des bowlings premium, des laser games, des centaines de jeux d'arcade et de réalité virtuelle, ce qui en fait l'endroit idéal pour permettre aux familles de se retrouver pour des moments inoubliables. Pour plus d'informations sur chaque enseigne, rendez-vous sur daveandbusters.com et mainevent.com.

À propos de Grupo Pais

GRUPO PAIS est un conglomérat d'entreprises de détail, d'immobilier, d'énergie, de services et commerciales avec plus de 30 ans d'expérience dans la satisfaction de divers besoins sur le marché dominicain. L'accent mis sur la qualité des produits et l'excellence du service, ainsi que le soutien ses partenaires hautement qualifiés, permettent à Grupo Pais d'atteindre des performances optimales dans les différents segments dans lesquels il opère. Grupo Pais s'est imposé dans plusieurs marchés grâce à l'exploitation et à la représentation de franchises de renommée internationale, ainsi qu'à d'importantes opérations dans les secteurs de l'immobilier, du commerce, des services et de l'énergie. La vaste expérience de Grupo Pais sur les marchés de détail abordables dans les domaines du luxe, de l'alimentation et des boissons depuis 2008 a permis son positionnement stratégique et sa présence dans tous les principaux centres commerciaux de la République dominicaine. Le succès obtenu par Grupo Pais l'a incité à renforcer sa présence au niveau régional et à élargir son éventail d'activités. Pour plus d'informations sur chaque marque, veuillez visiter www.pais.do.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

1 avril 2024 à 14:40

Communiqué envoyé leet diffusé par :