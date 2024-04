KBI Biopharma renforce son expertise en matière de qualité et de réglementation avec la nomination de son nouveau Chief Quality Officer





KBI Biopharma, Inc. (KBI), une société JSR Life Sciences et une organisation de sous-traitance pharmaceutique (CDMO) certifiée cGMP, annonce aujourd'hui la nomination de Peter Carbone en tant que nouveau Chief Quality Officer pour renforcer l'expertise de KBI dans la gestion de la qualité et des affaires réglementaires.

En tant que dirigeant hautement respecté et couronné de succès, Peter apporte plus de 35 ans d'expérience dans les opérations, le contrôle qualité et le leadership technologique dans divers domaines des sciences de la vie, notamment la biotechnologie, les produits pharmaceutiques et les thérapies avancées. Peter dirigera l'équipe responsable de la qualité et des affaires réglementaires de KBI, mènera des initiatives de conformité et de réglementation pour les clients du monde entier et donnera à KBI les moyens de fournir les services, l'expertise et le leadership nécessaires pour établir des partenariats de politique réglementaire avec les autorités sanitaires.

« Nous nous sommes engagés à faire de KBI Biopharma un leader d'opinion et un acteur du changement des affaires réglementaires dans le secteur biopharmaceutique », déclare J.D. Mowery, président et chef de la direction, KBI Biopharma. « L'arrivée de Peter dans notre équipe consolide notre expertise en matière de qualité et de conformité réglementaire et assure notre transformation afin de soutenir sans relâche nos clients d'aujourd'hui et de demain. Associée à sa volonté de développer et de fournir des produits innovants qui améliorent la vie des patients, sa détermination de changer la donne fait de lui un atout inestimable pour KBI. »

« Je suis ravi d'intégrer KBI Biopharma durant cette importante période d'évolution pour l'entreprise », déclare Peter Carbone, Chief Quality Officer, KBI Biopharma. « Nous sommes prêts pour accomplir des avancées remarquables dans l'industrie biopharmaceutique, et j'ai hâte de travailler avec cette équipe talentueuse pour stimuler l'innovation, assurer la qualité, générer des résultats exceptionnels et avoir un impact significatif sur la vie des patients dans le monde entier. »

Avant de rejoindre KBI, Peter a dirigé les activités d'ingénierie, d'exploitation et de gestion de la qualité au sein de grandes sociétés pharmaceutiques, notamment Bayer, Amgen, Allergan, Novartis, Acorda, et le Center of Breakthrough Medicines. Il est diplômé d'un B.S. en génie chimique de l'Institut polytechnique Rensselaer.

À propos de KBI Biopharma, Inc.

KBI Biopharma, Inc., une société de JSR Life Sciences, forme avec ses filiales une organisation mondiale de sous-traitance pharmaceutique (CDMO) qui fournit des services entièrement intégrés et accélérés de développement de médicaments et de fabrication de produits biologiques, ainsi que des conseils experts aux entreprises des sciences du vivant. Leader mondial du développement de lignées cellulaires de mammifères, dotée d'une technologie modulaire de pointe lui permettant de fournir des solutions hautement spécialisées, KBI permet à l'industrie des sciences du vivant de découvrir, développer et commercialiser rapidement des médicaments et des vaccins innovants. KBI travaille en étroite collaboration avec chacun de ses 500 clients partenaires pour personnaliser et accélérer les programmes de développement de médicaments.

Des partenaires mondiaux utilisent les technologies de KBI pour faire progresser plus de 160 candidats-médicaments au stade du développement préclinique et clinique, et pour la fabrication d'une dizaine de produits commerciaux. En s'appuyant sur ses capacités d'analyse de classe mondiale et une expertise scientifique et technique étendue, KBI fournit des services robustes de développement de procédés et de fabrication clinique et commerciale cGMP pour les programmes de thérapie mammalienne, microbienne et cellulaire. Reconnue pour la qualité de sa fabrication, KBI aide ses partenaires à mettre leurs candidats-médicaments sur le marché. KBI est au service de ses partenaires mondiaux avec huit sites en Europe et aux États-Unis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.kbibiopharma.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

1 avril 2024 à 13:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :