Alerte - le 1er avril : Portrait du Québec : taux de chômage élevé, faible espérance de vie et importante proportion de jeunes qui fument la cigarette

QUÉBEC, le 1er avril 2024 /CNW/ - Le taux de chômage atteint 10,3 % au Québec et la rémunération horaire moyenne est de 15,49 $. L'espérance de vie de la population est de 77,9 ans et 13,3 % de la population âgée de 15 ans et plus vit seule. La proportion d'élèves du secondaire qui ont fumé la cigarette dans les 30 derniers jours s'élève à 33 %. C'est ce qui ressort d'un portrait statistique du Québec diffusé par l'Institut de la statistique du Québec.

Vous l'aurez compris, les statistiques présentées plus haut remontent à il y a 25 ans! Car oui, même le très rigoureux Institut de la statistique du Québec peut se permettre un poisson d'avril, surtout si c'est pour souligner son 25e anniversaire!

L'ISQ a été créé le 1er avril 1999 et n'a jamais cessé de suivre l'évolution de la société québécoise de la façon la plus objective, fiable et rigoureuse qui soit. Une organisation statistique performante au service d'une société québécoise en évolution, voilà la vision portée par l'organisation. Pour en savoir plus sur sa riche histoire, visitez la page des 25 ans de l'ISQ.

25 ans plus tard, qu'est-ce qui a changé au Québec?

Bien des choses ont changé dans la société québécoise au cours des 25 dernières années, à commencer par le marché du travail qui s'est resserré de façon importante. Le taux de chômage était de 10,3 % en 1998; il est tombé à 4,5 % en 2023.

Le taux d'emploi a augmenté, particulièrement chez les femmes âgées de 25 à 54 ans sans enfants : il se compare désormais à celui des hommes du même groupe d'âge. Quant aux femmes ayant des enfants âgés de moins de 25 ans, leur taux d'emploi est passé de 66,1 % en 1998 à 86,5 % en 2023 (chez les pères : de 87,2 % à 93,3 %).

Loin de décroître, la population québécoise est passée de 7 274 611 en 1997 à 8 874 683 en 2023. La part des 65 ans et plus a presque doublé, passant de 12,2 % à 20,8 %, alors que le poids démographique des moins de 20 ans est passé de 25,6 % à 20,8 %.

Quant à l'espérance de vie des Québécois et Québécoises, elle est de 82,2 ans, soit l'une des plus élevées au Canada et dans le monde, en date de 2022.

Par ailleurs, de plus en plus de Québécois et Québécoises vivent seuls. On comptait 13,3 % de personnes vivant seules en 1996, comparativement à 18,5 % de la population en 2021.

La part de jeunes du secondaire fumant la cigarette a chuté entre 1998 (33 %) et 2019 (9 %), mais le vapotage gagne du terrain dans ce segment de la population. La consommation d'alcool et de drogue a aussi diminué chez les jeunes entre 1998 et 2019.

Découvrez plusieurs autres statistiques sur l'évolution de la société québécoise dans les 25 dernières années.

Que nous réserve l'avenir? Impossible de le prédire, mais on peut compter sur l'ISQ pour continuer à suivre l'évolution de la société québécoise grâce à sa vaste production statistique!

Depuis 25 ans, l'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour la prise de décision et une source d'information incontournable pour toutes les personnes qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

