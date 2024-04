taq, LE SAVOIR AUTOMOBILE, ET LEASEBUSTERS S'ALLIENT POUR REDÉFINIR LE SECTEUR DE LA LOCATION AUTOMOBILE





Les consommateurs canadiens apprécient de plus en plus l'autonomie et la commodité que leur procurent le magasinage et l'achat en ligne, mais les entreprises éprouvent encore de la difficulté à offrir ce type d'expérience à leur clientèle. Dans le cadre d'une démarche novatrice visant à offrir une optimisation numérique au marché canadien, taq, le Savoir automobilewww.taqauto.com, s'est allié avec LeaseBusters www.leasebusters.com, la principale entreprise au Canada spécialisée dans le transfert de bail, renforçant ainsi l'engagement des deux entreprises envers un processus modernisé et entièrement numérisé de transfert de bail.

« Ce partenariat stratégique avec LeaseBusters est ancré dans notre profond désir de transformer le processus désuet vieux de plusieurs décennies en une pratique plus efficace, rationalisée et conforme aux attentes des consommateurs sur le marché actuel », déclare John Currado, président de taq. « Ce nouveau partenariat offrira aux consommateurs une commodité inexistante en matière de transfert de bail qui fera son entrée dans le 21e siècle ».

Cette collaboration permettra à LeaseBusters de tirer parti de la technologie de pointe dx de taq. Unique sur le marché canadien, cette solution contient des fonctionnalités qui transforment l'ensemble du processus de transfert de bail en une expérience entièrement numérique, tant pour l'acheteur que pour le vendeur, éliminant toute paperasserie. Les fonctions qui permettent de transmettre un lien vers une demande de crédit et un lien pour codemandeurs facilitent la tâche de l'acheteur lors de la phase initiale du transfert de bail. Les documents numériques et la signature électronique permettent de compléter le processus final avec efficacité et précision.

« En tant que spécialistes et pionniers du transfert de bail de véhicules au Canada, nous reconnaissons que ce secteur est prêt pour le changement », déclare Jim Matthews, président de LeaseBusters. « Nous avons trouvé chez taq un partenaire qui partage notre mission de révolutionner le parcours d'achat du client automobile par la transformation numérique. Le lancement de ce partenariat marque la volonté d'offrir aux clients de la location un nouveau niveau d'expérience client. »

La technologie numérique de transfert de bail de taq, offerte dès à présent en Ontario, est aussi mise à la disposition d'autres prêteurs sur le marché canadien, y compris Location SCI, qui sera la première à bénéficier de la nouvelle technologie. Alan H. Bird, président de Location SCI, nous fait part de ses réflexions sur cette innovation apportée par taq à l'industrie. « taq nous aide à remplir notre mandat pour 2024 qui consiste à assurer notre transformation numérique et nous rapproche de la location entièrement numérique que nous voulons pour nos clients. L'évolution du processus de transfert de bail n'est que la première étape d'un parcours qui s'annonce prometteur ».

AU SUJET DE taq

taq, le Savoir automobile ? membre du Groupe SCI ? livre des technologies axées sur le client et des solutions personnalisables visant à améliorer tous les points de contact numériques du client automobile durant son expérience d'achat. À titre de spécialiste dans le commerce de détail numérique et la gestion des clients potentiels numériques, taq fait le lien entre le parcours en ligne et celui en personne, aidant les constructeurs, prêteurs et concessionnaires partenaires à acquérir un avantage concurrentiel dans la vente automobile. La diversité de taq dans ses approches et ses expériences lui permet d'utiliser son Savoir automobile pour construire ce qui est nécessaire à l'amélioration de l'industrie et à l'évolution de l'expérience client. Pour en savoir plus, visitez www.taqauto.com.

1 avril 2024

